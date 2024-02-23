ABD'de Filistin Destekçileri Biden'a Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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ABD'de Filistin Destekçileri Biden'a Ateşkes Çağrısı Yaptı

ABD\'de Filistin Destekçileri Biden\'a Ateşkes Çağrısı Yaptı

ABD'de Filistin destekçisi göstericiler, Başkan Joe Biden'ın kaldığı otele girerek, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu. Seçim çalışmaları kapsamında California eyaletinde bulunan Biden, konakladığı San Francisco kentindeki bir otelde Filistin yanlısı göstericilerin protestosuyla karşılaştı. Yaklaşık 30 kişi olduğu tahmin edilen göstericiler, otele girdi ve 'Biden, saklanamazsın, seni soykırımla suçluyoruz.' sloganları attı. Grubun bazı üyeleri, ellerinde 'Soykırımı finanse etmeyi durdurun: ABD'nin İsrail'e yaptığı tüm yardımlara son verin' yazılı pankartlar taşıdı. 'Şimdi ateşkes' çağrıları yapan göstericiler, ayrıca Biden'a hitaben 'Bugün kaç çocuk öldürdünüz?' şeklinde slogan attı.

23.02.2024 10:00
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ABD'de Filistin destekçisi göstericiler, Başkan Joe Biden'ın kaldığı otele girerek, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Seçim çalışmaları kapsamında California eyaletinde bulunan Biden, konakladığı San Francisco kentindeki bir otelde Filistin yanlısı göstericilerin protestosuyla karşılaştı.

Yaklaşık 30 kişi olduğu tahmin edilen göstericiler, otele girdi ve "Biden, saklanamazsın, seni soykırımla suçluyoruz." sloganları attı.

Grubun bazı üyeleri, ellerinde "Soykırımı finanse etmeyi durdurun: ABD'nin İsrail'e yaptığı tüm yardımlara son verin" yazılı pankartlar taşıdı.

"Şimdi ateşkes" çağrıları yapan göstericiler, ayrıca Biden'a hitaben "Bugün kaç çocuk öldürdünüz?" şeklinde slogan attı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Filistin Destekçileri Biden'a Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de Filistin Destekçileri Biden'a Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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