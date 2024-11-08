ABD'de Geçiş Süreci İçin Büyükelçi Görevlendirildi

Güncel

ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni seçilen yönetime kurumsal devir işlemlerinin sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi için Büyükelçi Stephen Mull'ı görevlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında 74 günlük geçiş sürecinde benimseyecekleri politikalarla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Miller, Bakanlığın yeni yönetime devrine ilişkin, "Büyükelçi Mull, mümkün olduğunca başarılı bir geçiş sağlamak için başkan seçilenin ekibiyle birlikte çalışacak." dedi.

Barışçıl bir görev devrinin ABD demokrasisinin temel unsuru olduğunu belirten Miller, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın kurum çalışanlarıyla son iki gündür bir araya geldiği görüşmelerde bu konuyu vurguladığı bilgisini paylaştı.

Sözcü Miller, "Bu yüzden sorunsuz, verimli ve profesyonel bir geçiş süreci yürütmemiz, bizim için çok önemli." dedi.

Dış politikada benzer uygulamalar devam edecek

Geçiş sürecinde mevcut dış politikanın uygulanacağını vurgulayan Miller, "20 Ocak öğlene kadar bu politikaları sürdürmek bizim görevimiz." ifadesini kullandı.

Miller, görevde kaldıkları sürece "Gazze ve Lübnan'daki savaşın" sona ermesi ve insani yardımların artması ve ateşkesin sağlanması için çalışacaklarını belirtti.

Ukrayna için ABD'nin belirlediği yardımların ne olacağı sorusuna ise Miller, "Kongrenin belirlediği yardımların tamamının devir işlemlerinden önce aktarımının sağlanması için çalışıyoruz." cevabını verdi.

Miller, Gazze'deki koşulların iyileştirilmesi adına Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrailli mevkidaşlarına gönderdiği 13 Ekim tarihli mektupta değinilen uyarıların geçerli olduğunu söyledi.

Sözcü Miller, Biden yönetiminin, mektupta belirtilen talepleri karşılamaması durumunda İsrail'e silah transferini durdurmayı düşünüp düşünmeyeceği sorusuna doğrudan cevap vermeyi reddetti.

Bununla birlikte Miller, "Yasayı takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

Miller, 15 Ekim tarihli günlük basın toplantısında, "Bakan (ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken), Savunma Bakanı (Lloyd) Austin ile pazar günü İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'e, Gazze'ye ulaşan insani yardım seviyeleriyle ilgili endişelerimizi açıkça belirtmek için bir mektup yazdı." açıklamasında bulunmuştu.

Sözcü, İsrail'e "yardımların iyileştirilmesine yönelik harekete geçmesi için" 30 gün süre tanındığı bilgisini teyit etmişti.