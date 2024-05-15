ABD'de Senatör Menendez'in davasında psikiyatristin tanık olarak dinlenmesi talebi reddedildi - Son Dakika
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ABD'de Senatör Menendez'in davasında psikiyatristin tanık olarak dinlenmesi talebi reddedildi

ABD\'de Senatör Menendez\'in davasında psikiyatristin tanık olarak dinlenmesi talebi reddedildi

ABD'de yabancı hükümetlere yardım karşılığında rüşvet almakla suçlanan Senatör Bob Menendez'in yargılandığı davada hakim, savunmanın evde bulunan altın külçeler ve nakit paralarla ilgili bir psikiyatristin tanık olarak dinlenmesi talebini kabul etmedi. Mahkemeye sunulan tanık listesinde yer alan psikiyatrist Karen Rosenbaum'un ifade vermesi, davaya bakan Yargıç Sidney Stein tarafından uygun bulunmadı. Savcılık da, Rosenbaum'un ifadelerinin bilimsel değerinden çok Menendez lehine jürinin sempatisini kazanma taktiği olduğunu savunarak tanık olarak dinlenilmesine karşı çıkmıştı.

15.05.2024 20:41
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ABD'de, yabancı hükümetlere yardım karşılığında rüşvet almakla suçlanan Senatör Bob Menendez'in yargılandığı davada hakim, savunmanın evde bulunan altın külçeler ve nakit paralarla ilgili bir psikiyatristin tanık olarak dinlenmesi talebini kabul etmedi.

New York'ta önceki gün jüri seçimi ile başlayan davada bugün açılış konuşmalarına geçilmesi bekleniyor.

Mahkemeye sunulan tanık listesinde yer alan psikiyatrist Karen Rosenbaum'un ifade vermesi, davaya bakan Yargıç Sidney Stein tarafından uygun bulunmadı.

Stein, doktorun bazı yeminli ifadelerinin "kabul edilemez şekilde" söylentilere dayanacağını belirterek Menendez'in avukatının talebini reddetti.

Savcılık da, Rosenbaum'un ifadelerinin bilimsel değerinden çok Menendez lehine jürinin sempatisini kazanma taktiği olduğunu savunarak tanık olarak dinlenilmesine karşı çıkmıştı.

Savunma tarafının, psikiyatrist Rosenbaum'u, "nesiller arası travma" ve "kıtlık korkusu" nedeniyle Menendez'in evinde altın külçe ve nakit para sakladığına dair ifade vermek üzere tanık sandalyesine oturtmak istediği değerlendiriliyordu.

Menendez de, evinde bulunan altın külçeler ve nakit paralar için daha önce yaptığı açıklamada aynı gerekçeleri öne sürmüştü.

18 ayrı suçlamadan yargılanan Menendez'in davasının 6 ila 8 hafta sürebileceği kaydediliyor.

Menendez ve eşi hakkındaki rüşvet soruşturması

New York Güney Bölge Federal Mahkemesine ilk olarak 22 Eylül 2023'te sunulan iddianamede, Bob Menendez ve eşi Nadine (Arslanian) Menendez'e, siyasi çıkar karşılığında geniş bir rüşvet planına dahil olmakla ilgili suçlamalar yöneltilmişti.

Evindeki aramada bulunan altın külçeler ve gizli nakit paraların yanı sıra Menendez'in özellikle Kongrede yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a resmi yardımlardaki etkisi ile New Jersey'deki Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler, iddianamede dikkati çekmişti.

Suçlamalar sonrasında Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Menendez, partisinden ve kamuoyundan gelen baskılara direnerek Kongredeki koltuğundan istifa etmeyeceğini belirtmişti.

Menendez hakkında daha sonra da Katar lehine siyasi pozisyonunu kullanarak çıkar sağlamak suçlamasıyla hazırlanan ilk iddianame genişletilmişti.

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresinde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla biliniyor.

Menendez, ABD'den Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu.

Kasım ayında yapılacak Kongre seçimlerine Demokrat partiden aday olmayacağını açıklayan Menendez'in bağımsız olarak seçimlere girip girmeyeceği ise bilinmiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Senatör Menendez'in davasında psikiyatristin tanık olarak dinlenmesi talebi reddedildi - Son Dakika

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