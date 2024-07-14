ABD'de Trump'a suikast girişimi: Bomba yapımında kullanılan malzemeler bulundu - Son Dakika
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ABD'de Trump'a suikast girişimi: Bomba yapımında kullanılan malzemeler bulundu

ABD'de eski Başkan Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan ve öldürülen Thomas Matthew Crooks'un evi ve aracında bomba yapımında kullanılan malzemeler bulundu. Emniyet yetkilileri, Crooks'un silahının babası tarafından alınmış olabileceğini belirtirken, kimliğini doğrulamak için DNA ve diğer yöntemlerin kullanıldığını bildirdi. Saldırıda 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

14.07.2024 19:15
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ABD'de emniyet yetkilileri, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan ve olay yerinde öldürülen Thomas Matthew Crooks'un evi ve aracında bomba yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğunu açıkladı.

İsmini vermek istemeyen iki emniyet görevlisi, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, zanlı Crooks'un aracının yanı sıra evinde de bomba yapımı malzemelerin bulunduğunu belirtti.

Crooks'un suikast girişiminde kullandığı silahın yaklaşık 6 ay önce babası tarafından alınmış olabileceğini ifade eden emniyet görevlileri, yetkililerin Crooks'un silahı ne zaman ve nasıl edindiğine ilişkin kanıt bulmaya çalıştığını aktardı.

Bu arada yetkililer, saldırı sırasında zanlı Crooks'un kimlik taşımadığını, kimliğini doğrulamak için DNA ve diğer yöntemleri kullandıklarını bildirdi.

Trump'a suikast girişimi

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Trump'a suikast girişimi: Bomba yapımında kullanılan malzemeler bulundu - Son Dakika

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