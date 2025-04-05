ABD'den Güney Afrika'ya Yaptırım Tasarısı

CAPE ABD'de Temsilciler Meclisi Üyesi Ronny Jackson, Güney Afrika hükümeti yetkililerine yaptırımlar içeren yasa tasarısını Kongreye sundu.

Cumhuriyetçi Jackson'ın internet sitesinden yayımlanan yazılı açıklamada,"ABD-Güney Afrika İkili İlişkilerinin İncelenmesi Yasası" adlı tasarının, iki ülke arasındaki ilişkilerin tam bir incelemesini zorunlu kılarak, "Çin, Rusya ve İran gibi ABD düşmanlarını desteklemeyi seçen" Güney Afrika hükümeti yetkililerine yaptırımlar uygulanması amacıyla hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Güney Afrika, Çin, Rusya, İran ve terör örgütleriyle işbirliği yapmak için ABD ile ilişkisini utanmazca terk etti ve bu ihanet ciddi sonuçlar gerektiriyor," ifadeleri kullanıldı.

Güney Afrika'da koalisyon hükümetinin en büyük ortağı Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını sürekli olarak baltalamaya çalışmakla suçlandığı açıklamada, "ABD, dünya çapındaki tüm ikili ilişkilerimizi incelemeli ve rakiplerimizle işbirliği yapan ülkeleri ve liderleri sorumlu tutmak için tüm seçenekleri araştırmalıdır." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Güney Afrika'ya yaptırımları

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8'inden fazlasını oluşturan beyazların "siyahların liderliğindeki hükümet tarafından ırk ayrımcılığına" uğradığını iddia ediyor.

Beyaz toplumun büyük bölümünü yüzyıllar önce sömürge döneminde buraya gelen Hollanda kökenli çiftçilerin torunları olan Afrikaner etnik grubu oluşturuyor.

Beyaz Saray'dan 7 Şubat'ta yapılan açıklamada, Güney Afrika'nın "2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası", İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı "soykırım" davası ve İran ile "yakın ilişkiler" kararına gerekçe gösterilerek, bu ülkeye yönelik yardımlara son verilmesine ilişkin yürütme kararı alındığı belirtilmişti.

Trump ayrıca, Güney Afrika yönetiminin kendilerine kötü davrandığını ileri sürerek, "beyaz Güney Afrikalı çiftçilere" vatandaşlık verilmesini gündeme getirmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın Washington Büyükelçisi Ebrahim Rasool'un "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurmuştu.

Trump'ı ülkesinde ve dünyada "beyaz üstünlükçü harekete" öncülük etmekle itham eden Rasool, ülkesine döndüğünde yaptığı ilk açıklamada, ABD tarafından istenmeyen kişi ilan edilmesinin kendisi için "onur rozeti" olduğunu söylemişti.

ABD'nin Pretorya Büyükelçiliğinden geçen hafta yapılan açıklamada, Beyaz Saray'ın Güney Afrika'daki beyaz azınlık grubunun üyelerini yeniden yerleştirme planı kapsamında, ABD'de mülteci statüsüyle ilgilenen 67 binden fazla kişinin isminin alındığını duyurmuştu.