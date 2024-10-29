ABD'den UNWRA Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'den UNWRA Açıklaması

ABD, İsrail'in UNWRA'ya dair iddialarına kanıt sunmadığını belirtti, insani ihtiyaçların önemine dikkat çekti.

29.10.2024 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) ile ilgili iddialarına yönelik hiçbir kanıt getirmediğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, İsrail'in UNWRA'nın faaliyetlerini engelleme isteğine yönelik soruları cevapladı.

Miller, "İsrail hükümetinin UNRWA'ya ve UNRWA çalışanlarına karşı elinde tuttuğunu iddia ettiği bilgileri paylaşması gerektiğine inanıyoruz. UNRWA'nın, çalışanlarına yönelik iddiaları incelemek ve bilgi toplamak için kendi sorumluluğu altında soruşturmalar başlattığını gördük." ifadelerini kullandı.

"Ancak bildiğimiz kadarıyla İsrail hükümeti bugüne kadar UNRWA'yla ilgili hiçbir kanıt sunmadı." diyen Miller, İsrailli yetkililerin, UNWRA ve çalışanlarının bir terör saldırısına karıştıklarına dair iddialarına yönelik harekete geçilmesini istiyorlarsa bunun kantını sunmaları gerektiğini kaydetti.

Sözcü Miller, UNWRA'nın, Gazze'deki Filistinli mültecilerin insani ihtiyaçlarını karşılama konusunda yerinin doldurulamayacağını söyledi.

Miller, "UNWRA giderse, çocuklar, bebekler dahil sivillerin yaşamak için ihtiyaç duydukları yiyecek, su ve ilaca erişemediklerini göreceksiniz. ve açıkçası bunu kabul edilemez buluyoruz." dedi.

İsrail'in İran'a saldırısını "yanıt hakkı" olarak değerlendirdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ülkesinin, İsrail'in hafta sonu İran topraklarına düzenlediği füze saldırılarını, "İsrail'in yanıt verme hakkı" olarak gördüğünü belirtti.

Miller, "İran'dan İsrail Devleti'ne 200 balistik füze fırlatıldı. İsrail'in bu saldırıya yanıt verme hakkı vardı. Bunu yapma haklarını destekledik. Cuma gecesi yanıt verdiler. Bunun, meselenin sonu olması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

İran'ın, İsrail'in misillemelerine hiçbir şekilde yanıt vermemesi gerektiğine inandıklarını dile getiren Matthew Miller, "İran herhangi bir şekilde yanıt verirse, Gazze ve Lübnan'daki çatışmalar söz konusu olduğunda, İsrail'i savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Hamas'ın lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesinden sonra örgütün yeni bir lider seçme sürecinde olduğunu düşündüklerini aktaran Miller, birkaç hafta içinde duruşlarında bir değişiklik olup olmadığının anlaşılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Sözcü, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den UNWRA Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 03:56:36. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'den UNWRA Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.