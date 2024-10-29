ABD'den UNWRA Açıklaması

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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) ile ilgili iddialarına yönelik hiçbir kanıt getirmediğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, İsrail'in UNWRA'nın faaliyetlerini engelleme isteğine yönelik soruları cevapladı.

Miller, "İsrail hükümetinin UNRWA'ya ve UNRWA çalışanlarına karşı elinde tuttuğunu iddia ettiği bilgileri paylaşması gerektiğine inanıyoruz. UNRWA'nın, çalışanlarına yönelik iddiaları incelemek ve bilgi toplamak için kendi sorumluluğu altında soruşturmalar başlattığını gördük." ifadelerini kullandı.

"Ancak bildiğimiz kadarıyla İsrail hükümeti bugüne kadar UNRWA'yla ilgili hiçbir kanıt sunmadı." diyen Miller, İsrailli yetkililerin, UNWRA ve çalışanlarının bir terör saldırısına karıştıklarına dair iddialarına yönelik harekete geçilmesini istiyorlarsa bunun kantını sunmaları gerektiğini kaydetti.

Sözcü Miller, UNWRA'nın, Gazze'deki Filistinli mültecilerin insani ihtiyaçlarını karşılama konusunda yerinin doldurulamayacağını söyledi.

Miller, "UNWRA giderse, çocuklar, bebekler dahil sivillerin yaşamak için ihtiyaç duydukları yiyecek, su ve ilaca erişemediklerini göreceksiniz. ve açıkçası bunu kabul edilemez buluyoruz." dedi.

İsrail'in İran'a saldırısını "yanıt hakkı" olarak değerlendirdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ülkesinin, İsrail'in hafta sonu İran topraklarına düzenlediği füze saldırılarını, "İsrail'in yanıt verme hakkı" olarak gördüğünü belirtti.

Miller, "İran'dan İsrail Devleti'ne 200 balistik füze fırlatıldı. İsrail'in bu saldırıya yanıt verme hakkı vardı. Bunu yapma haklarını destekledik. Cuma gecesi yanıt verdiler. Bunun, meselenin sonu olması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

İran'ın, İsrail'in misillemelerine hiçbir şekilde yanıt vermemesi gerektiğine inandıklarını dile getiren Matthew Miller, "İran herhangi bir şekilde yanıt verirse, Gazze ve Lübnan'daki çatışmalar söz konusu olduğunda, İsrail'i savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Hamas'ın lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesinden sonra örgütün yeni bir lider seçme sürecinde olduğunu düşündüklerini aktaran Miller, birkaç hafta içinde duruşlarında bir değişiklik olup olmadığının anlaşılacağını kaydetti.