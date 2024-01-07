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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Filistinli siviller evlerine dönebilmelidir - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Filistinli siviller evlerine dönebilmelidir

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar'da düzenlenen basın toplantısında Gazze'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Blinken, Filistinli sivillerin koşullar el verir vermez evlerine dönebilmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İsrailli siyasilerin ve yetkililerin Filistinlilerin göçe zorlanması yönündeki açıklamalarını reddetti ve bu söylemlerin durumu daha da zorlaştırdığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Filistinli siviller evlerine dönebilmelidir
07.01.2024 - 23:27,
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Filistinli siviller koşullar el verir vermez evlerine dönebilmelidir." ifadesini kullandı.

Blinken, Katar'ın başkenti Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Gazze'ye ilişkin açıklamalarda bulunan Blinken, "Filistinli siviller koşullar el verir vermez evlerine dönebilmelidir." dedi.

Blinken ayrıca, Filistinlilerin Gazze'yi terk etmeye zorlanamayacağının ve zorlanmaması gerektiğinin altını çizdi.

İsrailli siyasilerin ve yetkililerin son günlerde üst üste yaptıkları Filistinlilerin, Gazze dışına göç ettirilmesine yönelik açıklamalarına da değinen Blinken, bu tarz söylemleri "reddettiklerini" belirtti.

Blinken, söz konusu söylemlerin "sorumsuzca" olduğunu ve durumu daha da zorlaştırdığını kaydetti.

İsrail yönetimi, Gazzelileri başka ülkelere göndermek istiyor

Likud Partisi Üyesi İsrailli Milletvekili Danny Danon, 15 Aralık 2023'te Newsweek dergisinde, "Gazzelilere 'gönüllü göç' imkanının sunulmasını" da içeren 5 maddelik bir sözde plan yayımladığını bildirmişti. Danon, yazıda, Filistinlilere "Nazi" benzetmesi de yapmıştı.

İsrail HaYom gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Likud Partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Gazze'deki Filistinlilere ilişkin, "Bizim sorunumuz, mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrailli siyasiler ve yetkililerin son günlerde üst üste yaptıkları Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göçe zorlanması yönündeki açıklamaları, bölgesel ve uluslararası kamuoyunda tepki görmüş ve reddedilmişti.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 1 Ocak'ta, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadelerini kullanmıştı.

Lideri olduğu Dini Siyonizm Partisinin İsrail Meclisindeki (Knesset) haftalık toplantısında konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise "Gazze sakinlerinin mültecileri almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçünün teşvik edilmesini" önermişti.

Kaynak: AA
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