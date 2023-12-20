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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'deki çatışmalar düşük yoğunluklu seviyeye evrilecek - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'deki çatışmalar düşük yoğunluklu seviyeye evrilecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki çatışmaların giderek daha düşük yoğunluklu bir seviyeye evrileceğini ve evrilmesi gerektiğini belirtti. Blinken, İsrail güçlerinin Gazze'deki sivil kayıplarını minimize etme noktasında daha hassas olması gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze\'deki çatışmalar düşük yoğunluklu seviyeye evrilecek
20.12.2023 - 21:29,
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki çatışmaların giderek daha düşük yoğunluklu bir seviyeye evrileceğini ve evrilmesi gerektiğini belirtti. Blinken, İsrail güçlerinin Gazze'deki sivil kayıplarını minimize etme noktasında daha hassas olması gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 2023 yılında Amerikan dış politikasının ana başlıklarını ele aldığı basın toplantısında, ağırlıklı olarak Gazze krizini ve Ukrayna'daki savaşın gidişatını değerlendirdi.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları dolayısıyla İsrail'e verdikleri güçlü desteğin aynı şekilde süreceğini dile getiren Blinken, İsrail'e askeri ve siyasi desteklerinin Amerikan dış politikasının ana ayaklarından biri olduğunu vurguladı.

Blinken, Gazze'de İsrail saldırıları dolayısıyla hayatını kaybeden Filistinli sivillerin sayısının giderek artmasına ilişkin olarak, "İsrail'in (Hamas) tehdidini bertaraf etmekle Gazze'deki sivil kayıplarını azaltma arasında seçim yapmak zorunda olmadığına inanmaya devam ediyoruz. Her ikisini de yapmak stratejik olarak bir gerekliliktir." dedi.

Gazze'ye daha fazla insani yardım gönderilmesi konusunda İsrail tarafıyla sürekli görüştüklerini belirten Blinken, Filistinli sivillere daha fazla yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki krizin gidişatını değerlendiren Blinken, "Açıktır ki (Gazze'deki) çatışma daha düşük yoğunluklu bir seviyeye evrilecek ve evrilmesi gerekiyor. Biz de orada daha hedef gözetilen, daha az askeri gücün kullanıldığı ve Hamas'ın liderlerine odaklanmış operasyonlara geçildiğini görmek istiyoruz." diye konuştu.

Ukrayna'ya desteğe devam mesajı

Blinken, Rusya karşısında Ukrayna'ya 2024 yılında da destek vermeye devam edeceklerini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı, Moskova'nın Ukrayna'da askeri hedeflerine ulaşamadığını ve Kiev'in sahada beklenenden daha başarılı olduğunu iddia etti.

Blinken, ABD Kongresindeki Ukrayna paketinin geçmesini arzu ettiklerini ve yeni destek paketlerinin devam edeceğini belirterek, Ukrayna için ayırdıkları bütçenin bitmek üzere olduğunu dile getirdi. Bilinken, Kongredeki destek paketinin bir an önce geçmesinin elzem olduğunu kaydetti.

NATO'nun 2023 yılında Finlandiya'nın üye olmasıyla daha da güçlendiğini ifade eden Blinken, İsveç'in de yakın zamanda ittifaka katılacağına inandığını söyledi.

Kaynak: AA
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