ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'deki nüfusun tamamı ciddi gıda güvensizliği ile karşı karşıya

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gıda kaynakları hızla tükenen ve halkın açlıkla mücadele ettiği Gazze'deki duruma ilişkin "Gazze'deki nüfusun tamamı, ciddi gıda güvensizliği ile karşı karşıya." dedi.
Blinken, Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ile Filipinler'in başkenti Manila'da düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.
Gazze'de halkın insani yardımlara ihtiyacı olduğuna işaret eden Blinken, Gazze'de yaşayan çocukların, kadınların ve erkeklerin "korkunç bir insani durum"la karşı karşıya bulunduğunu söyledi.
Blinken, Gazze'de yaşanan gıda sorununu ele alan farklı raporlara atıfta bulunarak, "Gazze'deki nüfusun tamamı, ciddi gıda güvensizliği ile karşı karşıya." ifadesini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı, İsrail'in "sivilleri korumayı ve umutsuzca insani yardıma ihtiyaç duyanlara yardım etmeyi öncelik haline getirmesi gerektiğini" dile getirdi.
Suudi Arabistan ve Mısır ziyareti
Blinken, bu hafta Suudi Arabistan ve Mısır'a yapacağı ziyaretlerde, "Gazze'de ateşkes için bastıracağını" bildirdi.
Ziyaretler kapsamında yapacağı görüşmelerde, Gazze'de ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması konularını ele alacağını aktaran Blinken, bir araya geleceği liderlerle "kalıcı bölgesel barış için doğru mimariyi" istişare edeceğini vurguladı.
Blinken ve Manalo, Güney Çin Denizi'ni de görüştü
Filipinler Dışişleri Bakanı Manalo da Blinken ile Güney Çin Denizi'ndeki durumu görüştüklerini belirterek, Filipinler'in anlaşmazlıkları, ulusal çıkarlarına, kurallara dayalı uluslararası düzene ve başta Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) olmak üzere uluslararası hukuka uygun şekilde ele aldığını söyledi.
Manalo, "Güçlü ve kabiliyetli bir Filipinler'in, ABD için güçlü bir müttefik olacağı yönündeki ortak görüşümüzü bir kez daha teyit ettik." dedi.
Blinken da Washington'ın Filipinler'i dışarıdan gelecek saldırılara karşı savunmaya yönelik "sağlam taahhütlerini" yineledi.
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