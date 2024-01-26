 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Afrika Bakanı Pandor ile Gazze'deki durumu görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Afrika Bakanı Pandor ile Gazze'deki durumu görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhine açılan soykırım davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıklayacağı oturumda Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor ile telefonda Gazze'deki durumu görüştü. Görüşmede sivillerin korunması, insani yardım akışının devam ettirilmesi ve kalıcı barışa yönelik çalışmalar dahil Gazze'deki durum ile ikili ilişkiler ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Afrika Bakanı Pandor ile Gazze\'deki durumu görüştü
26.01.2024 - 10:16,  Güncelleme: 10:22
Abone Ol

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıklayacağı oturumda ülkesini temsil edecek Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor ile telefonda Gazze'deki durumu görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken ve Pandor, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede sivillerin korunması, insani yardım akışının devam ettirilmesi ve kalıcı barışa yönelik çalışmalar dahil Gazze'deki durum ile ikili ilişkiler ele alındı.

Bugün UAD'deki oturuma ilişkin ise detay paylaşılmadı.

Pandor, İsrail'e karşı sert açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı Sözcüsü Clayson Monyela, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Bakan Pandor'un Lahey'e giderek karar günü Güney Afrika'yı temsil edeceğini duyurmuştu.

İsrail'e karşı sert açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Pandor, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) Filistin'de kadınların, yaşlıların ve çocukların öldürülmesinden sorumlu olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu tutuklama çağrısı yapmıştı.

UAD, Güney Afrika'nın 29 Aralık 2023'te İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararını 26 Ocak Cuma günü açıklayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası İlişkiler, Güney Afrika, İsrail, İsrail, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Afrika Bakanı Pandor ile Gazze'deki durumu görüştü - Son Dakika


11:36
Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34
10 ünlü tavuk markasına soruşturma 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16
Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16
Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:14
AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:13
Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:10
Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı

Son Dakika
11:36 Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35 Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16 Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16 Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:13 Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:14 AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:10 Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı
10:59 Hukuki süreç başladı! İnci Taneleri dizisi yayından kalkabilir
11:01 Dolar 30,32 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 12:12:18. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Afrika Bakanı Pandor ile Gazze'deki durumu görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement