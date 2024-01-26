ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Afrika Bakanı Pandor ile Gazze\'deki durumu görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıklayacağı oturumda ülkesini temsil edecek Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor ile telefonda Gazze'deki durumu görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken ve Pandor, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede sivillerin korunması, insani yardım akışının devam ettirilmesi ve kalıcı barışa yönelik çalışmalar dahil Gazze'deki durum ile ikili ilişkiler ele alındı.

Bugün UAD'deki oturuma ilişkin ise detay paylaşılmadı.

Pandor, İsrail'e karşı sert açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı Sözcüsü Clayson Monyela, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Bakan Pandor'un Lahey'e giderek karar günü Güney Afrika'yı temsil edeceğini duyurmuştu.

İsrail'e karşı sert açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Pandor, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) Filistin'de kadınların, yaşlıların ve çocukların öldürülmesinden sorumlu olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu tutuklama çağrısı yapmıştı.

UAD, Güney Afrika'nın 29 Aralık 2023'te İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararını 26 Ocak Cuma günü açıklayacağını duyurmuştu.