ABD Dışişleri Bakanı Blinken: NATO her zamankinden daha güçlü - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: NATO her zamankinden daha güçlü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO'nun 75. yılını kutlayan NATO'nun 'her zamankinden daha güçlü, daha büyük ve daha birlik halinde olduğunu' vurguladı. Blinken, NATO'nun önemine ve zor zamanlarda birlik olarak güçlü durabilmesine işaret ederek, 'Şu an ittifakımız her zamankinden daha güçlü, daha büyük ve daha birlik halinde.' dedi.

03.04.2024 23:12
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 75. yılını kutlayan NATO'nun "her zamankinden daha güçlü, daha büyük ve daha birlik halinde olduğunu" vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Blinken, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarının sonunda ortak açıklamada bulundu.

Blinken, NATO'nun önemine ve zor zamanlarda birlik olarak güçlü durabilmesine işaret ederek, "Şu an ittifakımız her zamankinden daha güçlü, daha büyük ve daha birlik halinde." dedi.

NATO'nun yıl dönümünü kutlamaya başladıklarını ancak artık gelecekteki 75 senesine baktıklarını kaydeden Blinken, NATO'nun yoluna güçlü devam edebilmesi için çalıştıklarını vurguladı.

İttifak üyelerinin her zaman birbirlerine arka çıktığını ve bunun temel ilkeleri olduğunu anlatan Blinken, bu şekilde ittifaka yönelebilecek herhangi bir tehdidi caydırma noktasında etkin olduklarını belirtti.

"Bu süreç devamlı yenilenme gerektiriyor. İttifakın, sadece geçen 75 yıldaki problemleri çözmek için değil, bugün yüzleştiğimiz yeni meydan okumaların da üstesinden gelebilmesi için gerekli kapasite ve yeteneklere sahip olduğundan emin olmak için herkes kendi payına düşeni yapmalı." diyen Blinken, Rusya karşısında Ukrayna'ya destek verme noktasında da kararlı olduklarını vurguladı.

Temmuzda ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne iyi hazırlandıklarını dile getiren Blinken, bu zirveyle ittifak ruhunun daha da güçleneceğini kaydetti.

Stoltenberg'den "savunma harcamalarında yüzde 2 hedefine ulaşma" vurgusu

Stoltenberg, toplantıda Ukrayna'ya desteği artırma yollarının ele alındığını belirterek, "ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin Ukrayna'yı desteklemede lider ülke olmaya devam etmesini sağlama yönündeki taahhüdünüz için teşekkür ederim." dedi.

Müttefik ülkeler arasındaki yük paylaşımının her zaman en önemli gündem maddelerinden biri olduğuna işaret eden Stoltenberg, "NATO, 2014'te GSYİH'nin yüzde 2'sini savunmaya ayırma taahhüdünde bulunduğunda sadece 3 müttefik bu hedefi karşılayabilmişti. Bugün, NATO müttefiklerinin üçte ikisi GSYİH'nin yüzde 2'sini savunmaya harcıyor ki bu önemli bir ilerlemedir." değerlendirmesinde bulundu.

Daha fazla müttefik ülkenin bu hedefe ulaşmasını istediklerini aktaran Stoltenberg, gelecek dönemde bunu başarmanın hedeflendiğini dile getirdi.

Stoltenberg, bakanların yarınki oturumda, Asya-Pasifik bölgesindeki ortakları Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini hatırlatarak, "Bence Ukrayna'daki savaş, Avrupa'nın güvenliğinin Asya ve Pasifik'in güvenliğiyle ne kadar iç içe olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

"Güvenliğin bölgesel değil, küresel olduğunun" altını çizen Stoltenberg, Asya-Pasifik bölgesindeki ortaklarla birlikte çalışmanın önemini ifade etti.

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Brüksel'deki karargahta, temmuzda yapılacak zirvenin hazırlıkları, Ukrayna'ya yardımın sürdürülebilir hale getirilmesi ve artırılması ile NATO'nun 75. kuruluş yıl dönümü kutlaması için bir araya geldi.

İki günlük toplantı, basına kapalı sürecek. Toplantıda, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken: NATO her zamankinden daha güçlü - Son Dakika

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