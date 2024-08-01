ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin takas operasyonundaki çabaları için minnettar

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği takas operasyonunda Türkiye'nin çabaları için "minnettar olduklarını" bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında takas operasyonu hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Takasın Ankara'da yapıldığını hatırlatan Patel, "Türkiye'nin bu konudaki rolü için minnettarız." dedi.

Takasta yer alan Almanya, Polonya, Norveç ve Slovenya gibi ülkelerin adını zikreden Patel, "Takas için lojistik destek sağlayan Türkiye'ye de takdirlerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Yardımcısı, Türkiye'nin ABD için "hayati bir ortak ve müttefik olmaya devam ettiğini" ve takas operasyonunda "müthiş bir pazarlık" yürüttüğünü vurguladı.

Vedant Patel, Moskova yönetimiyle yapılan takas anlaşmasının ayrıntıları ve bu konuda Türkiye'den yardım istenip istenmediği sorusunu yanıtsız bıraktı.

Patel, takas anlaşmasının farklı bir konu olarak değerlendirildiğini, bununla birlikte Rusya'nın saldırısı altında olan Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlanması için ABD'nin desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

İsrail'in gözaltında tuttuğu gazeteciler

Sözcü Yardımcısı Vendant Patel'e, Rusya'dan takas edilenler arasında bir ABD'li gazetecinin de bulunduğu hatırlatılarak, İsrail'in gözaltında tuttuğu Filistinli gazetecilerin durumu soruldu.

Patel, buna karşılık "İsrail'in tüm tutuklulara insanca, onurlu ve uluslararası hukuka uygun şekilde davranması gerektiği konusunda net ve tutarlı olduk." ifadesini kullandı.