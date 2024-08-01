ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin takas operasyonundaki çabaları için minnettar - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin takas operasyonundaki çabaları için minnettar

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da gerçekleşen takas operasyonunda Türkiye'nin rolü için minnettar olduklarını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Türkiye'nin takas operasyonunda gösterdiği çabaları takdir ettiklerini ve Türkiye'ye lojistik destek sağladığı için teşekkür ettiklerini belirtti. Patel, Türkiye'nin ABD için hayati bir ortak ve müttefik olduğunu vurgulayarak, takas operasyonunda başarılı bir pazarlık yürütüldüğünü ifade etti. Ayrıca, Rusya ile yapılan takas anlaşmasının ayrıntıları ve Türkiye'den yardım talebi konusunda ise bilgi vermedi. Patel, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği için ABD'nin desteklerinin devam edeceğini söyledi. İsrail'in gözaltında tuttuğu Filistinli gazetecilerin durumuyla ilgili olarak ise Patel, İsrail'in tüm tutuklulara insanca ve uluslararası hukuka uygun şekilde davranması gerektiğini belirtti.

01.08.2024 22:55
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği takas operasyonunda Türkiye'nin çabaları için "minnettar olduklarını" bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında takas operasyonu hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Takasın Ankara'da yapıldığını hatırlatan Patel, "Türkiye'nin bu konudaki rolü için minnettarız." dedi.

Takasta yer alan Almanya, Polonya, Norveç ve Slovenya gibi ülkelerin adını zikreden Patel, "Takas için lojistik destek sağlayan Türkiye'ye de takdirlerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Yardımcısı, Türkiye'nin ABD için "hayati bir ortak ve müttefik olmaya devam ettiğini" ve takas operasyonunda "müthiş bir pazarlık" yürüttüğünü vurguladı.

Vedant Patel, Moskova yönetimiyle yapılan takas anlaşmasının ayrıntıları ve bu konuda Türkiye'den yardım istenip istenmediği sorusunu yanıtsız bıraktı.

Patel, takas anlaşmasının farklı bir konu olarak değerlendirildiğini, bununla birlikte Rusya'nın saldırısı altında olan Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlanması için ABD'nin desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

İsrail'in gözaltında tuttuğu gazeteciler

Sözcü Yardımcısı Vendant Patel'e, Rusya'dan takas edilenler arasında bir ABD'li gazetecinin de bulunduğu hatırlatılarak, İsrail'in gözaltında tuttuğu Filistinli gazetecilerin durumu soruldu.

Patel, buna karşılık "İsrail'in tüm tutuklulara insanca, onurlu ve uluslararası hukuka uygun şekilde davranması gerektiği konusunda net ve tutarlı olduk." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin takas operasyonundaki çabaları için minnettar - Son Dakika

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