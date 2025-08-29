ABD, Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etti - Son Dakika
ABD, Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etti

ABD, Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etti
29.08.2025 19:34
ABD yönetimi, eylül ayında yapılacak olan 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gelmek isteyen Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Donald Trump yönetiminin, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi yetkililerinin vize işlemlerini iptal ettiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Donald Trump yönetiminin, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi yetkililerinin vize işlemlerini iptal ettiği belirtildi.

VİZELERİ İPTAL EDİLDİ

Açıklamada, "ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal etti." ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Filistin yönetimini "terörizmi kınamamak, şiddeti kışkırtmak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile Uluslararası Adalet Divanı (UAD) aracılığıyla İsrail'e karşı 'hukuk savaşı' yürütmekle" suçladı.

KARAR TEPKİ ÇEKTİ

Bazı Avrupa ülkeleri de dahil birçok ülkenin BM Genel Kurulunda Filistin devletini resmen tanımaya hazırlandığı bir dönemde ABD yönetiminin aldığı karar tepki çekti.

31 Temmuz'da Filistinli bazı yetkililere yaptırım uygulayarak vize vermeyi reddeden Trump yönetimi, Filistinlilere saldırmakla suçlanan şiddet yanlısı İsrailli yerleşimcilere uygulanan yaptırımları ise kısa süre önce kaldırmıştı.

Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi bazı ülkeler, yaklaşan BM Genel Kurulunda Filistin devletini resmen tanıma planlarını açıklamışlardı.
Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 7752925Pgadj:
    BİR YÜKSELİŞİN SONU AZGİNLİKLA BİTER. DEVAM EDİN BAKALİM.. 16 1 Yanıtla
  • Haan:
    adamlar Gazze'de kadın çocuk demeden öldürüyorlar, vize iptaline mi şaşıracaz 17 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Terorist HAMAS a gitsinler 0 3 Yanıtla
  • Sefa Satir:
    Amerikayla alakalı yorum yapınca bu son dakika yayınlamıyor onu farkettim. hayırdır son dakika Amerika mı fonluyor seni 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20:14
SON DAKİKA: ABD, Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etti - Son Dakika
