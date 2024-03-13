Beyaz Saray Sözcüsü: Gazze'de İnsani Kriz Dönemi Yaşanıyor - Son Dakika
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Beyaz Saray Sözcüsü: Gazze'de İnsani Kriz Dönemi Yaşanıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Gazze'de insani yardımların artırılması gerektiğini belirterek, Gazze'de insani kriz yaşandığını vurguladı. ABD'nin Gazze'ye olan yardımlarını artırmak için çaba sarf ettiğini ve İsrail'in daha fazla yapması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Başkan Biden'ın geçici ateşkes ve esirlerin kurtarılması konusunda çalıştığını ve bu sayede daha fazla yardım sağlanabileceğini ifade etti.

13.03.2024 23:59  Güncelleme: 00:01
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NEW Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Gazze'de insani yardımların artırılması konusunda net olduklarını belirterek, "Çünkü Gazze'de insani kriz dönemi yaşanıyor." dedi.

Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in açlığı savaş silahı olarak kullanıp kullanmadığı yönündeki bir soruya Jean-Pierre, "Gazze'ye giden insani yardımın artırılmasının önemli olduğunu çok net ifade ettiğimizi söyledik. Masum Filistinli sivillerin çok önemli temel gıda, su ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyduğunu görüyoruz." cevabını verdi.

Jean-Pierre, Gazze'ye olabildiğince çok yardım sağlamaya çalıştıklarını savunarak, "Çünkü Gazze'de insani kriz dönemi yaşanıyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin bu yüzden havadan insani yardım bıraktığını ve liman üzerinde çalıştığını belirten Sözcü, karadan daha fazla yardım tırlarının geçmesi için de çaba sarf ettiklerini öne sürdü.

Jean-Pierre, "Daha fazla insani yardım alabilmemiz için İsrail'le birlikte bu şekilde çalışıyoruz. Başkan (Biden) İsrail'in daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi." diye konuştu.

Biden'ın İsrail'e yapılan silah yardımlarını kullanarak Gazze'ye daha fazla insani yardıma izin vermesi için niçin baskı yapmadığı şeklindeki soru üzerine de Jean-Pierre, Başkanın 6 haftalık geçici ateşkes ve esirlerin kurtarılması konusunda çalışmasının önemli olduğunu söyledi.

Jean-Pierre, bunu başarmaları durumunda Gazze'ye daha fazla yardım sokabileceklerini belirterek, "Başkan buna odaklanmış durumda. Biz bunu başarırsak daha uzun ve kalıcı ateşkese ulaşmayı umut ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyaz Saray Sözcüsü: Gazze'de İnsani Kriz Dönemi Yaşanıyor - Son Dakika

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