ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Meink yörüngedeki uzay kontrol silahlarını duyurdu

Savunma analisti Arda Mevlütoğlu, ABD'nin yörüngedeki uzay kontrol kabiliyetini ve uzayda artan güç rekabetini AA Analiz için kaleme aldı.

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ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, 14 Eylül 2026 tarihinde ABD Uzay Kuvvetlerinin yörüngede "uzay kontrol silahları" bulunduğunu açıkladı. Meink'in sözleri ertesi gün ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Douglas Schiess tarafından da teyit edildi ancak sistemlerin tipi, sayısı, hangi yörüngelerde bulunduğu veya kinetik olup olmadığına dair bir bilgi paylaşılmadı.

Bu açıklamalar, uzayın askerileşmesi açısından önemli bir eşik olarak değerlendirilebilir. Önemi ise yeni bir askeri platform ya da teknolojinin duyurulmasından ziyade, ABD'nin daha önce büyük ölçüde örtülü tuttuğu yörünge muharebe kabiliyetlerini artık açık biçimde caydırıcılık söyleminin parçası haline getirmesinde yatıyor.

Uzay kontrol silahları ne anlama geliyor?

Açıklamanın analizine, kullanılan terimle başlamakta fayda var. "Uzay kontrol silahı" ifadesinin tek bir silah sistemi kategorisinden ziyade bir kabiliyeti ifade etmesi son derece olasıdır. Nitekim ABD Uzay Kuvvetlerinin 2025 yılında yayımladığı doktrinde uzay kontrolü, dost kuvvetlerin uzayı kullanma serbestisini korurken rakibin aynı imkanlardan yararlanmasını engellemeye yönelik kinetik ve kinetik olmayan faaliyetlerin bütünü olarak tanımlanmış durumda. Buna yörünge harbi, elektromanyetik harp ve siber faaliyetler; rakip uzay sistemlerinin bozularak, işlevsiz bırakılarak veya gerektiğinde imha edilerek etkisiz hale getirilmesi dahil. Meink'in sözleri bu nedenle yalnızca bir "savunma uydusu" ya da "silahlı uzay mekiği" gibi bir aracı değil, başka uzay sistemleri üzerinde aktif etki yaratabilecek en az bir operasyonel yörünge kabiliyetinin mevcut olduğunu gösteriyor.

Açık kaynak verileri, söz konusu silahların vasıflarını tespit etmek için yeterli değil. Bununla birlikte birkaç olasılık öne çıkmakta. En güçlü olasılık, başka uydulara yaklaşabilen, onları izleyebilen ve gerektiğinde operasyonlarını bozabilecek manevra kabiliyetli bir eş-yörünge sistemidir. Literatürde "Co-orbital RPO" (Rendezvous and Proximity Operations; Buluşma ve Yakınlık Operasyonları) olarak geçen bu görev tipi için geliştirilmiş böyle bir uydu hedefe yakın konumdan elektromanyetik karıştırma uygulayabilir, sensörlerini geçici olarak etkisiz hale getirebilir veya fiziksel temas yoluyla hedefin yönelimini ve çalışmasını bozabilir.

İkinci olasılık, yörüngeden çalışan elektronik harp veya yönlendirilmiş enerji sistemleridir. Bu sistemlerin avantajı, doğrudan fiziksel imha yerine geçici ve geri döndürülebilir etki yaratabilmeleri ve uzay enkazı oluşturmamalarıdır. Kinetik bir önleme veya çarpışma sistemi de teknik olarak mümkündür ancak ABD Uzay Kuvvetlerinin doktrininde özellikle tehlikeli enkaz oluşturmayan "sorumlu karşı-uzay operasyonlarına" yapılan vurgu nedeniyle bunun daha düşük olasılıklı olduğu öne sürülebilir. Meink'in özellikle sistemin teknik niteliğini açıklamaması, kabiliyetin kendisinden çok belirsizliğin caydırıcı değerinden yararlanıldığına işaret etmekte.

Bu gelişme, ABD'nin uzay savunma anlayışındaki daha geniş dönüşümün son halkası olarak nitelendirilebilir. Son 10 yıl içinde ABD'nin yaklaşımı, uyduları pasif biçimde korumak ve saldırı sonrasında sistemi yeniden kurabilmek üzerine kurulu "uzay görev güvencesinden" uzayın aktif olarak kontrol edilmesine doğru kaymış durumda. 2019'da bağımsız Uzay Kuvvetlerinin kurulması bu bağlamda dönüm noktası oldu. 2024-2025 döneminde "uzay üstünlüğü" (space superiority) ve "uzay kontrolü" (space control) kavramları resmi doktrinin merkezine yerleşti. Bu doğrultuda potansiyel saldırganın uzay kabiliyetini savaş başlamadan caydırmayı ve gerekirse çatışma sırasında doğrudan etkisiz hale getirmeyi hedeflemek, ABD'nin uzay harbindeki esas önceliği haline geldi.

Bununla birlikte Meink'in açıklamasını uzayda yeni bir silahlanma yarışının başlangıcı olarak görmek yanıltıcı olur, zira yarış fiilen en az 10 yıldır devam ediyor. Çin, yer konuşlu uydusavar (Direct Ascent Anti-Satellite; DA-ASAT) füzelerin yanı sıra özellikle eş-yörünge operasyonlarına yoğun yatırım yapmakta. Söz gelimi SJ-21 uydusunun 2022'de kullanım dışı bir BeiDou uydusunu yakalayıp başka bir yörüngeye taşıması, robotik kol ve yakın manevra teknolojisinin gerektiğinde karşı-uzay görevlerinde kullanılabileceğini gösterdi. 2024'te 5 Çin uydusunun koordineli yakınlaşma ve manevra faaliyetleri ABD tarafından "uzayda it dalaşı" olarak nitelendirilmişti.

Uzayda güç rekabeti

Rusya ise elektronik harp ve uydusavar teknolojilerde farklı bir rota izliyor. Kasım 2021'de gerçekleştirilen Nudol uydusavar füze testinde Cosmos-1408 uydusu vuruldu ve test sonucunda1500 takip edilebilir enkaz parçası yörüngeye saçıldı. Rus Luch/Olymp ve Cosmos serisi "denetleme" uyduları yıllardır yabancı uyduların yakınında manevralar gerçekleştiriyor. Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında GPS karıştırma ve aldatma, uydu haberleşmesine elektronik müdahale ve ticari uzay altyapısına yönelik siber faaliyetlerin operasyonel değeri açık biçimde görüldü. Washington ayrıca Moskova'yı nükleer yük taşıyabilecek bir uydusavar sistem geliştirmekle suçluyor, Rusya ise bu iddiaları reddediyor. Bu iddialar 2024'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) kadar taşındı ancak yeni bir bağlayıcı düzenleme oluşturulamadı.

Dolayısıyla ABD'nin bu hamlesinin temel etkisi silahlanma yarışını başlatmaktan ziyade onu daha açık, karşılıklı ve operasyonel hale getirmek olarak yorumlanabilir. Washington açısından yörüngedeki silahların ilan edilmesi, Çin ve Rusya'ya ABD uydularına yapılacak bir saldırının karşılıksız kalmayacağını göstererek caydırıcılığı güçlendirebilir. Buna karşılık sistemlerin niteliğinin gizli tutulması ters etki de yaratabilir. Pekin ve Moskova, en kötü senaryoyu esas alarak ABD uydularının kendi stratejik uzay altyapılarına saldırabileceğini varsayabilir ve daha fazla uydusavar, koruma uydusu, lazer, karıştırıcı ve hızlı manevra sistemine yatırım yapabilir. Bu durum klasik güvenlik ikileminin uzaya taşınması anlamına gelir.

En ciddi risk ise bir uzay krizinin kontrol edilmesinin son derece güç olmasıdır. Yörüngede yakın manevra yapan bir uydu servis, denetleme veya yakıt ikmali görevi yürütüyor olabileceği gibi saldırıya da hazırlanıyor olabilir. Niyetin kısa sürede belirlenememesi "ilk hamleyi yapanın avantajı" algısını güçlendirir. Taraflardan biri kritik erken ihbar, haberleşme veya seyrüsefer uydularını kaybetmek üzere olduğunu değerlendirirse bunları korumak için önleyici harekete geçebilir. Uydu saldırısının nükleer komuta-kontrol sistemlerine karşı hazırlık olarak algılanması halinde uzaydaki sınırlı bir olay, çok daha ciddi bir askeri tırmanmayı tetikleyebilir.

Fiziksel risklerin başında uzay enkazı geliyor. Birkaç büyük uydunun kinetik yöntemlerle imha edilmesi binlerce parça oluşturabilir; yüksek hızdaki santimetre ölçeğindeki parçalar dahi başka uyduları imha edebilir. Zincirleme çarpışmalar özellikle alçak Dünya yörüngesindeki yoğun uydu kümelerini tehlikeye sokabilir. Bunun sonucunda yalnızca askeri sistemler değil, Starlink benzeri haberleşme ağları, hava tahmini, finansal zamanlama, GPS/GNSS hizmetleri, havacılık, denizcilik ve enerji altyapısı etkilenebilir.

Bu nedenle Eylül 2026 açıklamasının stratejik anlamı, "uzaya ilk kez silah yerleştirilmesinden" çok, uzay savaşının artık teorik veya örtülü bir faaliyet olmaktan çıkarak büyük güçlerin açık askeri planlamasının parçası haline gelmesidir. 1967 Dış Uzay Antlaşması, yörüngeye nükleer ve diğer kitle imha silahlarının yerleştirilmesini yasaklamakta fakat konvansiyonel uzay silahlarını açık biçimde yasaklamamaktadır. Aynı yapay zekada olduğu gibi burada da teknolojik gelişmenin mevcut hukuk ve davranış normlarının önüne geçtiği görülüyor.

Önümüzdeki dönemin temel eğiliminin büyük ve savunmasız uydulardan çok sayıda küçük uyduya, sabit yörüngelerden yüksek manevra kabiliyetine, pasif korunmadan aktif savunmaya ve fiziksel imhadan enkaz yaratmayan elektronik, siber ve eş-yörünge müdahalelerine doğru olması öngörülebilir. Bu bağlamda "uzay kontrol silahları", tek başına yeni bir silah sisteminden ziyade uzayın hava, deniz ve siber alanlar gibi doğrudan rekabet edilen ve gerektiğinde silahlı kuvvet kullanılan bir harekat alanına dönüşmesinin sembolik göstergesi olarak kabul edilebilir.

[Arda Mevlütoğlu, savunma analistidir.]

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