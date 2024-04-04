ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin'e yeni bir ziyaret düzenliyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin ile jeopolitik ve ekonomik rekabetin Washington'ın küresel siyasetinin ana eksenini oluşturduğu, buna bağlı olarak ilişkileri sorumlu şekilde yönetmeye yönelik diyalog arayışlarının öne çıktığı bir dönemde bu ülkeye yeni bir ziyaret düzenliyor.
Bakanlık kaynaklarına göre, Yellen, Çin'deki temaslarında iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde Amerikan işletmeleri ve çalışanları açısından "gayri adil" olduğu düşünülen politika ve uygulamaları gündeme getirecek.
Pekin yönetiminin elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji donanımlarının üretimine yönelik devlet destekleriyle bu sektörlerde oluşan kapasite fazlası ve bunun küresel piyasada yarattığı dengesizlikler, Yellen'in gündemindeki öncelikli tartışma konuları arasında yer alacak.
Yellen, Çin'e yolculuğunda yakıt ikmali için uğradığı Alaska'da Amerikalı gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyaretinin ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kasım 2022'de Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'nde yaptığı görüşme ile başlayan diyaloğun devamı olduğu belirtti.
Çin'in elektrikli araçlar ile güneş panelleri, rüzgar tribünleri gibi yenilenebilir enerji donanımlarına yönelik sübvansiyonlarının ABD'nin ve diğer ülkelerin bu endüstrilere yönelik desteklerini aşarak küresel piyasada dengesiz bir rekabet yarattığına dikkati çeken Yellen, "Eşit bir oyun sahasına ihtiyacımız var. Çin'in bazı endüstrilerdeki büyük çaplı yatırımları kapasite fazlası üretime yol açıyor. Yalnızca ABD değil, bu sektörlerde üretim kabiliyetini geliştirmek isteyen Meksika, Avrupa ve Japonya da bu baskıyı hissediyor." dedi.
Guangcou ve Pekin'de temaslarda bulunacak
ABD'li bakan, Çin ziyaretinin ilk durağında ülkenin gayrısafi yurt içi hasıladaki payı bakımından en büyük eyaleti olan Guangdong'un merkezi Guancou'yu ziyaret edecek.
Yellen burada Guangdong Valisi Vang Veycong ile görüşecek, ekonomi uzmanları ve Amerikan Ticaret Odası (AmCham) temsilcileriyle bir araya gelecek.
Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile ikili temaslarının ardından başkent Pekin'e geçecek olan Yellen, burada da Başbakan Li Çiang, Pekin Belediye Başkanı Yin Yong, Maliye Bakanı Lan Fo'an, Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongşıng ve geçmişte ABD ile ticaret görüşmelerini yürüten Ekonomik İlişkilerden Sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Liu Hı ile görüşecek.
Yellen, en son Temmuz 2023'te Çin'i ziyaret etmişti.
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