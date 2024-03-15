ABD, Hindistan'da Vatandaşlık Yasası'nın uygulanmasından endişe duyuyor - Son Dakika
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ABD, Hindistan'da Vatandaşlık Yasası'nın uygulanmasından endişe duyuyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da komşu ülkelerden gelen Müslümanlar dışında farklı dini gruplardan kişilere vatandaşlık yolu açan tartışmalı Vatandaşlık Yasası'nın uygulanmasından endişe duyduklarını ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi. Yüksek Mahkeme ise yasaya yapılan itirazları görüşeceğini duyurdu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise yasayı inanç temelli ayrımcılığa yol açtığı gerekçesiyle eleştirdi.

15.03.2024 15:07  Güncelleme: 15:09
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da komşu ülkelerden gelen Müslümanlar dışında farklı dini gruplardan kişilere vatandaşlık yolu açan tartışmalı Vatandaşlık Yasası'nın uygulanmasından endişe duyduklarını ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Hindistan'da uygulamaya konulan 2019 tarihli Vatandaşlık Yasası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Miller, 31 Aralık 2014'ten önce Hindistan'a gelen gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık vermeyi amaçlayan yasanın uygulanmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

ABD'nin yasanın uygulama sürecini yakından takip edeceğini belirten Miller, dini özgürlüklere saygı duyulmasının ve herkese yasalar önünde eşitliğin sağlanmasının demokrasi için önemine dikkati çekti.

Yüksek Mahkeme itirazları görüşecek

Öte yandan, Hindistan yerel basınına göre, Yüksek Mahkeme, 11 Mart'ta uygulamaya konulan Vatandaşlık Yasası'na karşı yapılan itirazları görüşeceğini duyurdu.

Mahkemenin açıklamasında, Müslümanların kapsam dışında bırakıldığı yasaya yönelik itirazların 21 Mart'ta dinleneceği ancak yasanın "ara bir kararla durdurulamayacağı" bildirildi.

Pakistan, yasanın inanç temelli ayrımcılığa yol açtığı düşüncesinde

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç da insanlar arasında inanç temelli ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle yasayı eleştirerek, yasanın uygulanmasına şiddetle karşı olduklarını söyledi.

Yasa 2019'da büyük protestolara sahne olmuştu

Hindistan'da komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ve aynı konumdaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan "Vatandaşlık Yasası'nda değişiklik öngören tasarı" 2019'da kanunlaşmış, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan yasa, geniş çaplı protestolara yol açmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), yasayı "endişe verici" ve "temelde ayrımcı" olarak nitelendirmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'daki dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ile Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Hindistan'da Vatandaşlık Yasası'nın uygulanmasından endişe duyuyor - Son Dakika

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