ABD, Hürmüz Boğazı için askeri seçenekler hazırlıyor

10.03.2026 22:57
Beyaz Saray, Başkan Trump'ın talimatıyla Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için adımlar atıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın talimatı üzerine ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak için ilave seçenekler hazırladığını belirtti.

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde İran gündemine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD'nin İran'a saldırılarının ne zaman sona ereceğine ilişkin ısrarlı soruları cevaplayan Leavitt, İran'ın ABD'ye hiçbir şekilde tehdit oluşturmadığından emin olmak istediklerini söyledi.

"Başkan, askeri hedeflerin tam olarak gerçekleştirildiğine ve bunu söyleseler de söylemeseler de İran'ın koşulsuz teslimiyet noktasına geldiğine karar verdiğinde operasyonlar sona erecektir." diyen Leavitt, bu konuda daha önce açıkladıkları 4-6 haftalık takvimin çok önünde olduklarını dile getirdi."

Artan petrol fiyatları ve buna bağlı olarak ABD'de benzin fiyatlarının yükselmesi konusunda Başkan Trump'ın süreci yakından takip ettiğini anlatan ABD'li Sözcü, İran'la ilgili askeri sürecin tamamlanmasının ardından petrol ve benzin fiyatlarının hızla düşeceğini savundu.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eskort seçeneği masada

Bunun için Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açık kalması gerektiğinin farkında olduklarını vurgulayan Leavitt, "ABD Donanması şu ana dek boğazda herhangi bir tanker veya gemiye eşlik etmedi ancak bu bir seçenek. Başkan, gerektiğinde kesinlikle bu seçeneği kullanacağını söyledi." şeklinde konuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü, aynı konuyla ilgili olarak, "Başkan ve enerji ekibi piyasaları yakından takip ediyor ve ABD ordusu, Başkan'ın talimatı üzerine Hürmüz Boğazı'nı açık tutmaya devam etmek için ilave seçenekler hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda petrol akışını durdurmak için herhangi bir adım atması halinde Amerikan ordusu tarafından daha sert bir şekilde hedef alınacağını bildiren Leavitt, bu konuda Tahran yönetimine "uyarıda" bulundu.

Trump, Pentagon'un soruşturma raporunu kabul edecek

Öte yandan Leavitt, İran'da ABD'ye ait olduğu belirtilen bir Tomahawk füzesiyle vurulan okulla ilgili olarak Pentagon soruşturmasının sürdüğünü kaydetti.

Trump'ın, "İran'ın elinde de Tomahawk füzeleri var." şeklindeki açıklaması ve bu füzelerin ABD ile bazı müttefikleri dışında kimsede olmadığı hatırlatılan Sözcü, "Başkan, Pentagon'un bu olayla ilgili soruşturmasının sonucunu kabul edeceğini söyledi. Sonucu her ne olursa olsun." dedi.

Donald Trump'ın başkan olarak bu konuda kendi görüşünü beyan etme hakkı olduğunu söyleyen Leavitt, kendisinin de Pentagon'un soruşturma raporu çıkana kadar bu konuda yorum yapmayacağını dile getirdi.

Diğer yandan Leavitt, Amerikan askerlerinin İran'a ayak basması konusunda yönetimin nasıl bir yaklaşıma sahip olduğu hususunda, "Oraya asker gönderilmesine gelince, Başkan bu konuyu göz ardı etmiyor." değerlendirmesini yaptı.

Yaralı ABD askeri sayısı değerlendirmesi

Bir basın mensubunun, ABD'nin İran'la savaşta 150 civarında askerinin yaralandığı yönündeki bir haberi gündeme getirmesi üzerine Leavitt, bu konunun muhatabının Pentagon olduğunu belirtti.

Leavitt, "Kesin rakamı teyit edemem ancak bu civarda olduğunu biliyorum. Şu ana dek yaralanan askerlerin kesin sayısını öğrenmek için Pentagon'a başvurabilirsiniz." ifadesini kullandı.

"Trump, yeni Ayetullah'ın huzur içinde yaşayabileceğine inanmıyor"

ABD Başkanı Trump'ın İran'daki yeni lider seçimine dahil olmak istediğini ve bunu birkaç kez dile getirdiğini kaydeden Leavitt, Mücteba Hamaney'in yeni lider seçilmesinden memnun olmadıklarını yineledi.

Leavitt, "Başkan Trump, yeni Ayetullah'ın huzur içinde yaşayabileceğine inanmıyor ve yeni İran liderinin seçilmesinde rol alması gerektiğini birkaç açıklamasında dile getirmişti." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

ABD, Hürmüz Boğazı için askeri seçenekler hazırlıyor
