ABD, İngiltere ve Kanada Myanmar\'daki askeri darbenin 3. yılında yönetimin sivillere yönelik baskısını kınadı

Avrupa Birliği (AB) ile aralarında ABD, İngiltere ve Kanada'nın da bulunduğu bazı ülkelerin dışişleri bakanları, Myanmar'da 2021'de yapılan askeri darbenin 3. yılında yönetimin sivillere yönelik "baskısını" kınadı.
AB adına Yüksek Temsilci ile Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, İsviçre, İngiltere ve ABD Dışişleri Bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, Myanmar'daki askeri darbenin üzerinden 3 yıl geçtiği hatırlatılarak, Myanmar halkıyla dayanışma mesajı iletildi.
Açıklamada, darbeyi yapan askeri yönetimin "sivillere yönelik baskı ve şiddet uyguladığı" belirtilerek, konutlar, okullar, sağlık tesisleri ve ibadet yerleri gibi sivil altyapının bombardımanların hedefi olduğu aktarıldı.
Arakanlı Müslümanlar başta olmak üzere ülkedeki etnik gruplara "sistematik ayrımcılığın" devam ettiği vurgulanan açıklamada, bu durumun 2,6 milyon insanı yerinden ettiği kaydedildi.
Ülkedeki insani krizin "her geçen gün büyüdüğü" vurgulanan açıklamada, uluslararası koalisyonun "cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet de dahil olmak üzere askeri rejim tarafından devam ettirilen zulüm ve insan hakları ihlallerini, barışçıl protestolara ve medya kuruluşlarına yönelik baskılar yoluyla ifade özgürlüğü gibi temel özgürlüklerin kısıtlanmasını şiddetle kınadığı" belirtildi.
Açıklamada, sivillere yönelik şiddetin durdurulması, "haksız yere tutuklanan siyasi mahkumların" serbest bırakılması, Myanmar ordusuna silah ve teçhizat satışının durdurulması ve taraflara "diyalog kurma" çağrısı yapılırken, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) rolünün önemine işaret edildi.
Myanmar'daki askeri darbe
Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.
Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.
Hakkında Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle Ulusal Doğal Afet Yasası'nı ihlal, seçimlerde hile yapma, zimmetine para geçirme, rüşvet kabul etme, isyana teşvik, Devlet Sırları Yasası'nı, iletişim kanununu, ithalat ve ihracat yasalarını ihlal suçlamaları bulunan Suu Çii, ev hapsine alınmıştı.
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Son Dakika › Güncel › ABD, İngiltere ve Kanada Myanmar'daki askeri darbenin 3. yılında yönetimin sivillere yönelik baskısını kınadı - Son Dakika
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