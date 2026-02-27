ABD İran'a Karşı Askeri Yığınağını Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD İran'a Karşı Askeri Yığınağını Artırıyor

27.02.2026 07:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, İran'la gerilim sürerken bölgedeki askeri varlığını güçlendiriyor; Çin fotoğraflar paylaştı.

ABD'nin İran'a yönelik olası saldırı ihtimaline karşı bölgedeki askeri varlığını artırdığı bir dönemde, Çin merkezli bir teknoloji firması ABD ordusuna ait F-22 uçakları dahil bölgede konuşlandırdığı hava ve deniz güçleriyle ilgili fotoğraflar paylaştı.

Çin'in MizarVision teknoloji şirketi, ABD ve İran arasında gerilimin arttığı dönemde, ABD ordusunun İsrail, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün'deki hava güçlerinin yanı sıra bölgedeki deniz güçleri hakkında fotoğraflar paylaşarak bilgi verdi.

ABD'nin İran ile gerilim devam ederken İsrail'de konuşlandırdığı F-22 savaş uçaklarının uydu fotoğrafları paylaşılarak, uçakların İsrail'in güneyindeki Ovda Hava Üssü'nde konuşlandığı belirtildi.

Bu verilere göre, F-22 uçaklarının yakınında bir Patriot hava savunma bataryasının da mevzilendiği tespit edildi.

ABD'nin Orta Doğu'ya sevkiyatı izleniyor

Şirketin yapay zeka modellerini kullanarak uydu görüntüleri üzerinden nesne tespiti yaptığı, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri güçlerinin yerlerini ve hareketlerini izlediği belirtildi.

Buna göre, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde 16 KC-135 tanker ve nakliye uçağı, 6 E-3 havadan erken uyarı ve kontrol uçağı olmak üzere 22 ABD uçağı tespit edildi.

Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde çok sayıda savaş uçağı ve Patriot hava savunma sisteminin, Ürdün'deki Muvakkaf el-Salti Hava Üssü'nde savaş uçaklarının yanı sıra THAAD hava savunma sisteminin bulunduğu aktarıldı.

ABD ordusunun Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia adasında askeri yığınak yaptığı, dünyanın en büyük uçak gemisi olarak bilinen USS Gerald R. Ford'un ise Yunanistan'ın Girit adası yakınlarında olduğu görüntülendi.

?İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler, 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

Taraflar, dün yerel saatle 09.00'da başlayan ve 3 saat civarında süren toplantının ardından ara vermiş ve akşam saatlerinde yeniden bir araya gelmişti.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD İran'a Karşı Askeri Yığınağını Artırıyor - Son Dakika

İstanbul’da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Bu ülkeye gidecekler dikkat Sizi de paket edip geri gönderebilirler Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler
ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre’de başladı ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre'de başladı
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak
Arda Güler’e maç sonu büyük sürpriz Arda Güler'e maç sonu büyük sürpriz
Cezalı Mourinho maçı bakın nereden izledi Cezalı Mourinho maçı bakın nereden izledi

07:59
Yeni trafik cezaları yürürlükte İşte kalem kalem tutarlar
Yeni trafik cezaları yürürlükte! İşte kalem kalem tutarlar
07:50
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik
07:48
Juventus-Galatasaray maçının uzatma dakikalarında ayin yaptılar
Juventus-Galatasaray maçının uzatma dakikalarında ayin yaptılar
07:37
Fenerbahçe elenirken bile katkı sağladı İşte UEFA ülke puanında son durum
Fenerbahçe elenirken bile katkı sağladı! İşte UEFA ülke puanında son durum
02:55
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı Bilanço korkunç boyutta
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta
02:09
Ülkenin başkenti cehenneme döndü Gece yarısı art arda patlamalar
Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Gece yarısı art arda patlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 08:17:51. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD İran'a Karşı Askeri Yığınağını Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.