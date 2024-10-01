ABD: İran İsrail'e Füze Saldırısı Hazırlığında - Son Dakika
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ABD: İran İsrail'e Füze Saldırısı Hazırlığında

ABD: İran İsrail\'e Füze Saldırısı Hazırlığında

ABD, İran'ın İsrail'e balistik füze saldırısı hazırlığında olduğunu ve aktif savunma desteği verdiğini duyurdu.

01.10.2024 19:46
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(ANKARA) - ABD medyasına açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, "ABD, İran'ın İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı hazırlığında olduğuna dair ipuçlarına sahip. Bu saldırıya karşı İsrail'i savunmak için aktif savunma hazırlıklarını destekliyoruz. İran'ın İsrail'e doğrudan bir askeri saldırısı, İran için ciddi sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullandı.

ABD medyasına, Orta Doğu'da tırmanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, "ABD İran'ın İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı hazırlığında olduğuna dair ipuçlarına sahip" açıklamasını yaptı. İsminin gizli tutulması koşuluyla konuşan Beyaz Saray yetkilisi, "Bu saldırıya karşı İsrail'i savunmak için aktif savunma hazırlıklarını destekliyoruz. İran'ın İsrail'e doğrudan bir askeri saldırısı, İran için ciddi sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu da Beyaz Saray yetkilisine benzer bir açıklama ile İran'ın İsrail'e herhangi bir füze fırlatmasının "sonuçları olacağını" bildirmişti.

ABD ve İsrail'in uyarıları, İsrail'in iki haftadır hava saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'da kara harekatı başlatmasının ardından geldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, havadan gelen İsrail saldırıları sonucunda kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere binden fazla Lübnanlı hayatını kaybetti ve 6 bin kişi yaralandı. Bir milyon kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. ABD Merkez Komutanlığı, sabahın erken saatlerinde Orta Doğu'ya ilave güç gönderileceğini, üç Amerikan uçak filosunun,  F-15E, F-16 ve A-10 savaş uçaklarının, Orta Doğu'ya ulaştığını, bir diğerinin ise zaten bölgede olduğunu bildirmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ABD: İran İsrail'e Füze Saldırısı Hazırlığında - Son Dakika

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