ABD: İran Saldırılarının Sonuçları Olmalı

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(ANKARA) - ABD'den İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırılarına ilişkin açıklama geldi. ABD'den yapılan açıklamada,"Bu saldırının İran için sonuçları olmalı" ifadeleri kullanıldı.

İran'ın İsrail'e düzenlediği balistik füze saldırısından sonra İran dini lideri Ali Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan açılamalarda bulundu. Hamaney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Allah'ın izniyle, isyan cephesinin darbeleri Siyonist rejimin yıpranmış ve çürümüş bedenine daha güçlü ve daha acı verici bir şekilde gelecektir." ifadesini kullandı.

Siyonist rejimin saldırısına karşı kesin bir yanıt verildi diyen İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da X resmi hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bu, gücümüzün yalnızca bir kısmıdır. İran ile çatışmaya girmeyin"

"Meşru haklara uygun olarak ve İran ile bölge için barış ve güvenliği sağlama amacıyla, Siyonist rejimin saldırısına karşı kesin bir yanıt verildi. Bu operasyon, İran'ın çıkarları ve vatandaşları adına savunma amacıyla gerçekleştirildi. (İsrail Başbakanı) Netanyahu'ya bildirin ki İran saldırgan değildir, ancak herhangi bir tehdide karşı dik durmaktadır. Bu, gücümüzün yalnızca bir kısmıdır. İran ile çatışmaya girmeyin."

"İran'ın saldırılarına İsrail ile koordineli bir şekilde yanıt verilecek"

Amerika Birleşik Devletleri'nden(ABD)de İran'ın saldırılarına ilişkin açıklama geldi. ABD, İsrail'e yönelik balistik füze saldırısı nedeniyle İran'ın "sonuçlarla" yüzleşmesi gerektiğini söyledi ve ABD'nin yanıtı koordine etmek için İsrailli yetkililerle çalışacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, gazetecilere verdiği demeçte, İran'ın İsrail'ye yönelik saldırılarının karşılığı olacağını açıkladı. Miller, "Bugün bu sonuçların ne olacağına girmeyeceğim, ancak İsrailli muhataplarımızla koordine edeceğimiz bazı şeyler var" ifadesini kullandı.