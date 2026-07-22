ABD-Iran Savaşı 37,5 Milyar Doları Geçti - Son Dakika
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ABD-Iran Savaşı 37,5 Milyar Doları Geçti

22.07.2026 10:21
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ABD, İran ile süren çatışmanın maliyetinin 37,5 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

(ANKARA) - ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılar 11'inci gecesinde devam ederken; ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, savaşın maliyetinin 37,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Kongre'den 87,6 milyar dolarlık ek savaş bütçesi talep ederken, 2026 mali yılı için ABD'nin toplam savunma bütçesi ise 1,05 trilyon dolara yükseldi.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM), dün gece İran'daki askeri hedeflere yönelik yeni hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı. İranlı yetkililer, saldırıların ülkenin batı ve güneyindeki kentleri hedef aldığını bildirirken, uluslararası basına yansıyan görüntülerde Huzistan eyaletindeki bir havalimanı yakınlarında yangın çıktığı görüldü.

Bu sırada Kızıldeniz'de Husilerin tehditleri nedeniyle Suudi petrolü taşıyan iki tanker rotasını değiştirirken, küresel enerji arzına ilişkin endişeler yeniden arttı.

KONGRE'DE SAVAŞIN MALİYETİ TARTIŞILDI

Cumhuriyetçi Senatör John Kennedy, Senato'daki oturumda, Trump yönetiminin savaşın süresi ve maliyetine ilişkin kamuoyuna net açıklamalar yapması gerektiğini söyledi.

ABD Savaş Bakanı Hegseth ise Senato'daki açıklamasında, savaşın maliyetinin 37,5 milyar dolara ulaştığını açıklarken, Trump yönetiminin Kongre'den talep ettiği 87,6 milyar dolarlık ek bütçenin 67 milyar dolarından fazlasının ABD Savaş Bakanlığı'na (Pentagon) ve savaş harcamalarına ayrılacağını belirtti.

Demokrat Senatör Jon Ossoff, Hegseth'i daha önce İran ordusunun etkisiz hale getirildiğini söylemesine rağmen şimdi milyarlarca dolarlık yeni kaynak talep etmekle eleştirerek, yönetimin savaş hedefleri ve çıkış stratejisinin belirsiz olduğunu savundu.

"TEMEL HEDEF İRAN'IN NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLMASINI ENGELLEMEK"

Hegseth, ABD'nin temel hedefinin İran'ın nükleer silah elde etmesini önlemek olduğunu söyledi. ABD'nin son operasyonlarının önemli bölümünün İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gözetleme ve tespit kabiliyetini zayıflatmaya yönelik olduğunu ifade eden Hegseth, çatışmaların seyrine ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapmaktan kaçındı.

ABD Başkanı Trump da İran'ın nükleer programıyla bağlantılı olduğu öne sürülen yer altındaki Pickaxe Dağı tesislerinin yakında hedef alınabileceğini söyledi. İran ise nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırının çatışmaları tüm bölgeye yayacağı uyarısında bulundu.

DEMOKRATLAR EKONOMİK MALİYETİ GÜNDEME GETİRDİ

Demokrat Senatör Kirsten Gillibrand, savaşın maliyetinin Amerikalıların artan yaşam maliyeti üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek yönetimi eleştirdi.

Gillibrand, planı ve süresi net olmayan bir savaş için milyarlarca dolarlık kaynak talep edildiğini savunurken, Hegseth ise İran'ın nükleer silah sahibi olmasının engellenmesinin uzun vadede daha büyük maliyetleri önleyeceğini söyledi.

Öte yandan Trump'ın çarşamba günü, çatışmalarda hayatını kaybeden ABD askerleri için Dover Hava Üssü'nde düzenlenecek törene katılması bekleniyor.

ABD'DE 2026 SAVAŞ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 1 TRİLYON DOLARI AŞTI

ABD Temsilciler Meclisi Bütçe Komisyonu'nun 11 Temmuz'da yayınladığı açıklamada yer alan verilerine göre, 2026 mali yılında (FY2026) Pentagon ve ulusal savunma harcamaları için ayrılan toplam bütçe 1 trilyon doları aştı.

Kongre tarafından onaylanan Savunma Tahsisat Yasası kapsamında Pentagon'un temel bütçesi 838,7 milyar dolar olarak belirlenirken, Uzlaşma Yasası (Reconciliation Act) kapsamında sağlanan yaklaşık 150-152 milyar dolarlık ek kaynakla birlikte toplam ulusal savunma harcama yetkisi yaklaşık 1,05 trilyon dolara ulaştı.

Söz konusu bütçe; Pentagon'un temel faaliyetleri, nükleer caydırıcılık programları, askeri personel giderleri, silah modernizasyonu, mühimmat üretimi, Hint-Pasifik ve Avrupa'daki askeri konuşlanmalar ile Orta Doğu'daki operasyonlar için ayrılan kaynakları kapsıyor.

Trump yönetiminin Kongre'den talep ettiği 87,6 milyar dolarlık ek savaş bütçesi ise bu toplam bütçeden ayrı olarak değerlendirilirken, kabul edilmesi halinde İran'la devam eden çatışmaların maliyetini karşılamak ve ABD'nin bölgedeki askeri operasyonlarını finanse etmek amacıyla kullanılacak.

Böylece ABD'nin 2026 mali yılı savunma bütçesi, ülke tarihindeki en yüksek savunma harcamalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ABD-Iran Savaşı 37,5 Milyar Doları Geçti - Son Dakika

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