ABD, İsrail'i Gazze'ye kapsamlı kara saldırısı düzenlememeye ikna etti - Son Dakika
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ABD, İsrail'i Gazze'ye kapsamlı kara saldırısı düzenlememeye ikna etti

ABD, İsrail\'i Gazze\'ye kapsamlı kara saldırısı düzenlememeye ikna etti

ABD'nin, İsrail'i Gazze'nin güneyindeki Refah'a 'kapsamlı bir kara saldırısı' düzenlememe konusunda ikna ettiği ve saldırının 'daha sınırlı' olması için anlaştığı öne sürüldü. İsrail'in planladığı 'kapsamlı kara saldırısından' vazgeçtiği belirtilirken, Amerikalı yetkililerin 'daha az sivil zayiata yol açacağını düşündüğü daha sınırlı bir saldırı planı' konusunda İsrail ile anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

21.05.2024 11:11
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ABD'nin, İsrail'i Gazze'nin güneyindeki Refah'a "kapsamlı bir kara saldırısı" düzenlememe konusunda ikna ettiği ve saldırının "daha sınırlı" olması için anlaştığı öne sürüldü.

Washington Post gazetesinde David Ignatius'un kaleme aldığı yazıda, İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirerek kara saldırısına başladığı Refah konusunda yeni bir kararda Amerikalı ve İsrailli yetkililerin fikir birliğine vardığı iddia edildi.

ABD başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun Refah'a kara saldırısının Gazze'deki insani felaketleri derinleştireceği uyarıları yöneltilen İsrail'in planladığı "kapsamlı kara saldırısından" vazgeçtiği belirtildi.

Amerikalı yetkililerin "daha az sivil zayiata yol açacağını düşündüğü daha sınırlı bir saldırı planı" konusunda İsrail ile anlaşmaya varıldığı iddia edilen yazıda, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu plana "karşı çıkmayacağı" savunuldu.

Amerikalı yetkililerin, Refah'a sığınan yerinden edilmiş yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin "en az 800 bininin" bölgeyi yeniden terk ettiğini değerlendirdiği ifade edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, şimdiye kadar 810 bini aşkın yerinden edilmiş Filistinli Refah'tan çıkmak zorunda kaldı.

Son dönemde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant arasında gerilime neden olan Gazze'nin idaresinde Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkeler tarafından desteklenen bir yönetim konusunda İsrailli yetkililerin hemfikir olduğu iddia edildi.

Ancak yazıda Netanyahu'nun Gazze'nin idaresinde Filistin Yönetimi'nin müdahil olmasına karşı çıktığı belirtildi.

Kaynak: AA

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