ABD, İsrail'i İran saldırılarına misilleme konusunda uyarıyor

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ABD yönetiminin, İsrail'i İran'ın 13 Nisan'da yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle düzenlediği saldırılarına misilleme konusunda "dikkatli ve stratejik" olmaya çağırdığı iddia edildi.

Axios haber sitesinin ABD'li üç yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Tel Aviv'e İran saldırılarına vereceği muhtemel yanıtına ilişkin uyarıda bulundu.

ABD yönetiminin, İsrail'e "özel olarak ve açıkça" İran'a misilleme konusunda acele etmemesini tavsiye ettiği belirtildi.

ABD'li üst düzey yetkili, Washington'un, İsrail'in İran topraklarına yönelik ciddi bir misillemesine karşılık Tahran'ın yeni füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla yanıt vereceğini değerlendirdiğini söyledi.

İsrail misillemesinin bölgesel gerilimi tırmandırabileceğini kaydeden söz konusu yetkili, İran'ın yeni bir saldırı dalgasının, 13 Nisan'daki kadar koordineli biçimde engellenememe riskinin mevcut olduğunu dile getirdi.

ABD'li üst düzey başka bir yetkili ise Biden yönetiminin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, İran'a misilleme yapması halinde bölgesel gerilimin artma tehlikesi hakkında "dikkatli ve stratejik" düşünmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Bu konuda kararın İsrail'e ait olduğunu belirten yetkili, "İsrail'in İran'a yönelik saldırısının parçası olmayacağız. Amacımız gerilimin tırmanmasını ve bölgesel çatışmayı önlemek ve Gazze'deki krizi sınırlamak." dedi.

Savaş kabinesinin "derhal misilleme" teklifi kabul görmedi

İsrail'de savaş kabinesinin İran saldırılarının hemen ardından toplandığı ve İran'a misillemeye yönelik muhtemel seçenekleri tartıştığı bildirilmişti.

Geçmişte genelkurmay başkanlığı da yapan savaş kabinesi üyeleri Benny Gantz ve Gadi Eizenkot'un derhal bir karşı saldırı başlatmayı teklif ettiği iddia edilmişti.

Netanyahu ve savaş kabinesinin diğer üyelerinin, İran saldırısının herhangi bir hasara veya can kaybına yol açıp açmadığının henüz net olmadığı gerekçesiyle bu fikre karşı çıktıkları aktarılmıştı.

İsrailli bir yetkili, Netanyahu'nun Biden ile yapacağı telefon görüşmesini beklemek istediğini söyleyerek, "Misilleme için çeşitli seçenekler vardı ancak çağrı bunu durdurdu." dedi.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.