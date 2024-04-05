ABD, İsrail'in Gazze'ye yardımların ulaştırılması için Aşdod Limanı ve Erez Sınır Kapısı'nın açılmasını memnuniyetle karşılıyor

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ABD, İsrail'in Gazze'ye yardımların ulaştırılması için Aşdod Limanı ve Erez Sınır Kapısı'nın açılması taahhüdünde bulunmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, İsrail'in yardım taahhüdüne ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, İsrail'in, yardımların Gazze'ye ulaştırılması için Aşdod Limanı ve Erez Sınır Kapısı'nın açılmasının yanı sıra Ürdün'den Gazze'ye doğrudan sevkiyatın artırılması taahhüdünde bulunmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Söz konusu taahhütlerin "tamamen ve ivedilikle" yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizen Watson, "(ABD Başkanı) Joe Biden'ın da söylediği gibi, ABD'nin Gazze'ye ilişkin politikası, İsrail'in bu adımları derhal atmasıyla belirlenecektir." ifadesini kullandı.

Açıklamada, ABD'nin, İsrail, Ürdün, Mısır ve Birleşmiş Milletler (BM) ile bu adımların atılması için tam bir koordinasyon içinde çalışmaya hazır olduğu kaydedildi.

Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Gazze'de görev yapan insani yardım görevlilerine yönelik saldırıların "kabul edilemez" olduğunu ve ABD'nin İsrail'e yapacağı bundan sonraki yardımların "sivilleri korumaya dönük adımlar atmasına" bağlı olacağını söylemişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 37 Filistinli öldürüldü, 75 bin 668 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 256'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 600 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 458 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 261 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 14 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.