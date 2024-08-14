ABD, İsrail ve Hamas arasında esir takası ve ateşkese yeni bir öneri sunacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD, İsrail ve Hamas arasında esir takası ve ateşkese yeni bir öneri sunacak

ABD yönetimi, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için yeni bir öneri sunacağını duyurdu. Yarın Doha'da yapılacak görüşmenin son şans olduğu belirtilirken, ABD'nin sunacağı önerinin detayları henüz bilinmiyor.

14.08.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD yönetiminin İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için yeni bir öneri sunacağı belirtildi.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinde, esir takası ve ateşkes müzakereleri kapsamında yarın Katar'ın başkenti Doha'da yapılması öngörülen görüşmeye dair haber yayımlandı.

Haberde, Doha'da yapılacak müzakerelerin İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması için "son şans" olduğu vurgulandı.

ABD yönetiminin ayrıca yarınki görüşmede, esir takası ve ateşkes için yeni bir öneri sunacağı kaydedildi.

Haberde, ABD yönetiminin sunacağı yeni önerinin detaylarının henüz bilinmediği ancak mayıs ayında sunulan taslakla büyük oranda benzerlik göstereceği belirtildi.

Washington'un yeni önerinin çerçevesinin kabul edilmesi için taraflara baskı yapmasının beklendiği aktarıldı.

ABD, Mısır ve Katar, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.

İsrail yönetimi, yarınki müzakerelere heyet göndereceğini duyururken, Hamas, arabuluculardan, yeni müzakere turuna girmek yerine ABD Başkanı Joe Biden'in ateşkes için sunduğu ve hareketin de kabul ettiği önerinin uygulamaya konulması için bir plan sunmalarını istemişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Doha, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İsrail ve Hamas arasında esir takası ve ateşkese yeni bir öneri sunacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’e suç duyurusu Hakkındaki iddia oldukça vahim Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'e suç duyurusu! Hakkındaki iddia oldukça vahim
10:26 Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti
09:58 Atatürk’ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı
09:22 Bugün AK Parti’ye kimler katılacak Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı Bugün AK Parti'ye kimler katılacak? Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı
08:42 İran, İsrail’e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz İran, İsrail'e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz
17:59 Esenyurt’ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı Esenyurt'ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı
17:35 Üsküdar’da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi Üsküdar'da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi
17:25 Starbucks CEO’su istifa etti Starbucks CEO'su istifa etti
17:18 Fenerbahçeliler küplere bindi Lille’den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi Fenerbahçeliler küplere bindi! Lille'den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi
17:15 Boyun fıtığına bağlı bir ağrı varsa kürek kemiğinden kola vurur Boyun fıtığına bağlı bir ağrı varsa kürek kemiğinden kola vurur
17:14 Evini uyuşturucu bahçesine dönüştürdü, emniyetteki savunması ise pes dedirtti Evini uyuşturucu bahçesine dönüştürdü, emniyetteki savunması ise pes dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 12:02:21. #1.12#
SON DAKİKA: ABD, İsrail ve Hamas arasında esir takası ve ateşkese yeni bir öneri sunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement