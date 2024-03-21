ABD Kongresi, İsrail\'e askeri yardımı onaylarken UNRWA\'ya fon ayrılmamasını öngördü

ABD Kongresinde Demokratlarla Cumhuriyetçilerin anlaştığı 1,2 trilyon dolarlık geçici bütçe tasarısında, İsrail'e yeni askeri yardımlar onaylanırken Gazze'ye insani yardım sağlayan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) Mart 2025'e kadar fon ayrılmaması öngörüldü.
ABD Temsilciler Meclisi, hükümetin kısmi kapanmasını önlemek için Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Partinin üzerinde anlaştığı ve içinde Pentagon bütçesinin de yer aldığı 1,2 trilyon dolarlık geçici bütçe tasarısını kamuoyuna açıkladı.
1012 sayfadan oluşan geçici bütçe tasarısında, kıtlık tehlikesinin yaşandığı Gazze'ye insani yardım sağlayan en önemli kuruluş olan UNRWA'ya 1 yıl boyunca hiç fon ayrılmaması öngörüldü.
Metinde, 2024 mali yılının sonu olan ekim ayına kadar, ayrıca 2025 mali yılında da mart ayına kadar UNRWA'ya fon sağlanmayacağı belirtildi.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, ABD medyasına yaptığı açıklamada, "sınır güvenliğine ve orduya daha fazla bütçe ayırmak ve UNRWA'ya bütçe vermemek"le övündüklerini söyledi.
İsrail'e askeri yardımlar aynen devam ediyor
Öte yandan, aynı geçici bütçe tasarısında yer alan 886 milyar dolarlık ABD Savunma Bakanlığı Bütçesi kapsamında, İsrail'e önceki yıllarda olduğu gibi yaklaşık 4 milyar dolarlık askeri yardım öngörüldü.
ABD Senatosundan geçen ve halen Temsilciler Meclisinde bekleyen 95 milyar dolarlık ayrı bir pakette ise Ukrayna'ya 60, İsrail'e ise 14 milyar dolarlık kaynak ayrılması öngörülüyor.
Hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da cuma gece yarısına kadar kabul edilmesi beklenen geçici bütçe tasarısı, ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla yasalaşacak.
Demokrat Senatör Van Hollen'dan sert tepki
ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen ise yaptığı açıklamada, UNRWA ile ilgili soruşturmada sadece sorumluların cezalandırılması gerektiğini ancak bu şekilde masum sivillerin cezalandırıldığı belirtti.
Van Hollen, iki partinin anlaştığı bütçe tasarısında UNRWA'nın fonunun kesilmesini, "UNRWA'nın 14 çalışanıyla ilgili ciddi iddialar soruşturulmalı ve sorumlular cezalarını almalıdır ancak Gazze'deki 2 milyondan fazla masum insanı cezalandırmak sadece yanlış değil, aynı zamanda vicdansızlıktır. UNRWA, Gazze'deki acil yardımların dağıtılmasında ana unsurdur, dolayısıyla UNRWA'nın fonunu kesmek açlıktan ölen insanların gıdasını ve yaralı sivillere tıbbi takviyeyi kesmektir." değerlendirmesini yaptı.
ABD'li senatör ayrıca, Biden yönetiminin bir an önce bu mali yılda UNRWA için ayrılan fonu serbest bırakması ve Gazze'de açlıkla karşı karşıya olan sivillere kurumun yardım ulaştırmasını mümkün kılması gerektiğini vurguladı.
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