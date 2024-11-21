ABD Kongresi'nden UCM'ye Tepki

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NEW Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına ABD Kongre üyelerinden tepki geldi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atayacağını açıkladığı, Florida'nın Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Mike Waltz, sosyal medya hesabından UCM'nin kararını eleştirdi.

Waltz, "UCM'nin güvenilirliği yoktur ve bu iddialar ABD hükümeti tarafından çürütülmüştür. İsrail, halkını ve sınırlarını soykırımcı teröristlere karşı yasal olarak savunmuştur. Ocak ayında UCM ve Birleşmiş Milletler'in antisemitik ön yargılarına karşı güçlü bir yanıt bekleyebilirsiniz." ifadesini kullandı.

South Carolina'nın Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham da X sosyal medya hesabından UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına ilişkin, "Mümkün olan en saçma ve sorumsuz şekilde davrandı." değerlendirmesinde bulundu.

Graham, UCM savcısı hakkında iddialar olduğunu belirterek, Mahkemeyi "tehlikeli bir şaka" olarak niteledi ve "ABD Senatosunun harekete geçip bu sorumsuz kurumu cezalandırmasının zamanı geldi." yorumunu yaptı.

ABD Kongresinin derhal UCM'yi cezalandıracak iki partili bir yasa geçirmesi çağrısında bulunan Graham, Başkan Joe Biden'ın da bunu hemen imzalaması gerektiğini savundu.

North Carolina'nın Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Kathy Manning de X hesabından, "Bu karar, UCM'nin Hamas teröristlerine karşı kendini savunma hakkına sahip olan demokratik müttefikimiz İsrail'i izole etmek ve zayıflatmak için yaptığı açık ve net bir adalet suistimalidir. ABD, İsrail'in yanında durmalı ve bu çirkin ve zararlı karara karşı koymalıdır." ifadesini kullandı.

Öte yandan, ABD'de Arap-Amerikan Müslüman nüfusun en yoğun yaşadığı şehir olarak bilinen Michigan'ın Dearborn kasabası Belediye Başkanı Abdullah H. Hammoud ise Netanyahu ve Gallant'ın Dearborn sınırlarına girdikleri takdirde tutuklanacaklarını bildirdi.

Hammoud, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer şehirler de aynısını ilan etmeli. ABD Başkanı harekete geçmeyebilir ancak şehir liderleri Netanyahu ve diğer savaş suçlularının ABD'de serbestçe seyahat etmelerinin hoş karşılanmamasını sağlayabilir." dedi.

UCM bugün açıkladığı kararda, " Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını ifade etmişti.