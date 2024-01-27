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ABD, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı müttefiklerini korumak için gerekeni yapacağını bildirdi - Son Dakika
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ABD, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı müttefiklerini korumak için gerekeni yapacağını bildirdi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Kuzey Kore'nin füze denemelerine ilişkin değerlendirmede bulunarak, ABD'nin ve müttefiklerinin korunması için gereken önlemleri alacaklarını vurguladı. Başkan Joe Biden'ın Güney Kore ve Japonya ile üçlü işbirliği konusunda sıkı çalıştığı belirtildi. Ayrıca, ABD ve Güney Kore'deki seçimlere müdahale girişimlerine karşı dikkatli olacaklarını ifade etti.

ABD, Kuzey Kore\'nin tehditlerine karşı müttefiklerini korumak için gerekeni yapacağını bildirdi
27.01.2024 - 12:45,
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ABD, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı müttefiklerini korumak adına ne yapılması gerekiyorsa yapacağını bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde, Kuzey Kore'nin füze denemelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kirby, Kuzey Kore'nin balistik füze kabiliyetlerini geliştirme peşinde olduğunun farkında olduklarını söyledi.

Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ABD ve müttefiklerini korumak için ne yapılması gerekiyorsa onu yapacaklarını vurgulayan Kirby, Başkan Joe Biden'ın Güney Kore ve Japonya'daki yetkililerle üçlü işbirliği konusunda da çok sıkı çalıştığını aktardı.

Bu sene, ABD ve Güney Kore'de yapılacak seçimlere istinaden olası Kuzey Kore provokasyonlarına karşı ne gibi tedbirlerin alındığına yönelik soru üzerine Kirby, hiçbir yabancı aktörün seçimlere müdahale etmemesi gerektiğini, söz konusu müdahale girişimleri tespit etmek ve engellemek için gereken dikkati göstereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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