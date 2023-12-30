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ABD'li Cumhuriyetçi aday adayı Nikki Haley, Gazze'deki Filistinlilere Hamas yanlısı ülkelere gitmeleri çağrısında bulundu - Son Dakika
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ABD'li Cumhuriyetçi aday adayı Nikki Haley, Gazze'deki Filistinlilere Hamas yanlısı ülkelere gitmeleri çağrısında bulundu

ABD'de Cumhuriyetçi başkan aday adaylarından Nikki Haley, Gazze'deki Filistinlilerin Hamas yanlısı olduğunu iddia ettiği ülkelere gitmesi gerektiğini öne sürdü. Haley, Filistinlilerin başka ülkelere gitmelerini savunarak, Mısır, Katar, İran gibi ülkeleri örnek gösterdi. Bu açıklamalar, Gazze'deki saldırılar ve Filistinlilere yönelik yardım çağrılarıyla ilgili tartışmalara yol açtı.

ABD\'li Cumhuriyetçi aday adayı Nikki Haley, Gazze\'deki Filistinlilere Hamas yanlısı ülkelere gitmeleri çağrısında bulundu
30.12.2023 - 00:25,
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NEW ABD'de Cumhuriyetçi başkan aday adaylarından Nikki Haley, Gazze'deki Filistinlilerin Hamas yanlısı olduğunu iddia ettiği ülkelere gitmesi gerektiğini öne sürdü.

Haley, ABC Televizyonuna verdiği mülakatta Filistinlilerin başka ülkelere gitmelerini savundu.

2024 Başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi aday adayı Haley, "Her zaman dediğim gibi, Gazze'deki Filistinliler Refah sınırı üzerinden Mısır'a geçmeli, buradan Hamas yanlısı Katar, İran ve Türkiye gibi ülkelere gitmeli." ifadesini kullandı.

Haley, sunucunun, "Çocuklarıyla birlikte can derdinde olan Gazzeliler Mısır'a bile geçemiyor, nasıl Katar'a gidecek?" şeklinde sorusuna da "Mısır onları niye almaz? Çünkü kimin terörist olup olmadığını bilmiyor." diye cevap verdi.

Arap ülkelerinin İran tehdidine karşı her zaman tedbir aldığını öne süren Haley, dünyanın Gazze'deki saldırıları nedeniyle İsrail'i eleştirmek yerine, Filistinlilere yardım etmeleri için Türkiye, İran ve Katar'la konuşmaları gerektiğini iddia etti.

İsrailli yetkililer, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken bombardıman altındaki 2 milyondan fazla Filistinlinin güvenlik için Mısır'daki Sina Çölü'ne göç etmelerini dile getirmiş, ancak bu zorla göç önerisine başta BM ve ABD olmak üzere Arap ülkeleri ve uluslararası toplum tepki göstermişti.

Haley, eski Başkan Donald Trump döneminde yaklaşık 2 yıl ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD'li Cumhuriyetçi aday adayı Nikki Haley, Gazze'deki Filistinlilere Hamas yanlısı ülkelere gitmeleri çağrısında bulundu - Son Dakika
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