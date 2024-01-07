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ABD'li Senatörler: İsrail'in keyfi denetimleri Gazze'ye yardım ulaşımını yavaşlatıyor - Son Dakika
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ABD'li Senatörler: İsrail'in keyfi denetimleri Gazze'ye yardım ulaşımını yavaşlatıyor

ABD'li senatörler Jeff Merkley ile Chris Van Hollen, Gazze'ye yapılan yardımların hantal süreç ve İsrail'in keyfi denetimleri nedeniyle yavaşladığını belirtti. Senatörler, yardım taşıyan kamyonların sınırda haftalarca beklemesi ve tek bir ürünün reddedilmesi durumunda tüm kamyonun geri gönderilerek sürecin yeniden başlaması gibi sorunlara dikkat çekti. Ayrıca, Refah Sınır Kapısı'nda reddedilen malzemeler arasında oksijen tüpleri, jeneratörler, çadırlar ve tıbbi kitlerin bulunduğu ifade edildi.

ABD\'li Senatörler: İsrail\'in keyfi denetimleri Gazze\'ye yardım ulaşımını yavaşlatıyor
07.01.2024 - 15:37,  Güncelleme: 15:39
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ABD'li senatörler Jeff Merkley ile Chris Van Hollen, hantal süreç ve İsrail'in keyfi denetimlerinin Gazze'ye yardım ulaştırılmasını yavaşlattığını belirtti.

Demokrat Senatörler Jeff Merkley ile Chris Van Hollen, Refah Sınır Kapısı'nı ziyaretlerinin ardından Mısır'ın başkenti Kahire'de, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye yapılan yardımlara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İki senatör de Gazze'ye yardım ulaştırılması için daha basitleştirilmiş bir sürecin gerekli olduğunu vurguladı.

Konuştukları yardım görevlilerinin, yardım taşıyan kamyonların işlem sırası için sınırda haftalarca beklediğini anlattığını aktaran senatörler, hantal işleyen sürecin ve İsrail'in keyfi denetimlerinin Gazze'ye yardım ulaştırılmasını yavaşlattığına işaret etti.

Van Hollen, kamyondaki tek bir ürünün bile reddedilmesi durumunda tüm kamyonun tekrar paketlenerek geri gönderildiğine ve bunun da haftaları bulan sürecin yeniden başlamasına yol açtığına dikkati çekti.

Refah Sınır Kapısı'nda, Gazze'ye girişi reddedilen malzemelerle dolu depo gördüklerini dile getiren senatörler, burada oksijen tüpleri, jeneratörler, çadırlar ve bebeklerin doğumunda kullanılan tıbbi kitlerin bulunduğunu söyledi.

Senatörler, bu malzemelerin reddedilme gerekçesini sorduklarında, "çadırların metal direkler içermesi, tıbbi kitlerde ise neşter bulunması" yönünde cevaplar aldıklarını ifade etti.

Demokrat senatörler, bir kamyon sürücüsünün kendisine bir fincan kahve getirdikten sonra "sterilize" kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle geri çevrildiğini anlattığını belirtti.

Van Hollen, "Depo, sürecin keyfiliğinin bir göstergesiydi." dedi.

Kaynak: AA
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