 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Önünde Gazze Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Önünde Gazze Protestosu

ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesi, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği önünde protesto edildi. Göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak İsrail'e ve BM Güvenlik Konseyi'ne tepki gösterdi.

ABD\'nin BM Daimi Temsilciliği Önünde Gazze Protestosu
12.12.2023 - 04:13,
Abone Ol

NEW ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesi, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği önünde protesto edildi.

Göstericiler, New York'ta, BM binasının karşısındaki ABD misyonu önünde bir araya geldi.

ABD'li liberaller ve Ortodoks Yahudilerin de katıldığı protestoda, Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "İşgale son", "Şimdi ateşkes", "İşgale diren" pankartları açtı.

"Özgür Filistin", "İşgali tamamen sonlandırın", "Topraklarını Filistinlilere geri verin", "Yahudiliğe evet, Siyonizm'e hayır", "Filistin özgür olacaktır" sloganları atan göstericiler, ABD'nin İsrail'e desteğine ve BM Güvenlik Konseyi'nde ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.

Göstericiler, ABD Daimi Temsilciliği'nin önünde namaz kıldı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen protesto, Manhattan'ın sokaklarında devam etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Önünde Gazze Protestosu - Son Dakika


18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:15
Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak

Son Dakika
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:15 Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:24:49. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Önünde Gazze Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement