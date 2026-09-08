ABD'nin Hürmüzgan Cask kıyılarında hedef aldığı iki petrol tankerinin personeli kıyıya taşındı
ABD, Hark Adası'ndaki saldırının ardından Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Cask kenti kıyılarında iki petrol tankerini daha hedef aldı. İran devlet televizyonunun duyurduğu saldırıda tanker personeli kıyıya taşınırken, can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
BENDER ABBAS (AA) – ABD'nin, Hark Adası yakınlarında hedef aldığı petrol tankerinin ardından Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Cask kenti kıyılarında da iki petrol tankerine saldırı düzenlediği bildirildi.
İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı'na yakın Cask kenti kıyılarında iki petrol tankerinin ABD tarafından hedef alındığını duyurdu.
Saldırıya uğrayan iki tankerin personelinin küçük botların yardımıyla kıyıya taşındığı belirtildi.
Saldırılar sonucu herhangi bir can kaybının yaşanıp yaşanmadığı konusunda ise bilgi verilmedi.
Kaynak: AA
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