ABD'nin İran'a Yönelik Tomahawk Füzesi Kullanımı Endişe Yarattı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'nin İran'a Yönelik Tomahawk Füzesi Kullanımı Endişe Yarattı

27.03.2026 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pentagon, İran'a yönelik saldırılarda 850'den fazla Tomahawk füzesi kullanıldığını açıkladı.

Washington Post (WP) gazetesinin ismi açıklanmayan, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılarda 850'den fazla Tomahawk seyir füzesi ateşlediği, bunların çoğunun saldırıların ilk günlerinde kullanıldığı öne sürüldü.

ABD'NİN ELİNDE TOMAHAWK KALMADI

Bu hassas silahların hızla tükendiğini savunan bir yetkili, bu durumun Pentagon'daki bazı yetkilileri endişelendirdiğini ve daha fazla füzenin nasıl temin edilebileceğine ilişkin iç tartışmalara yol açtığını savundu.

Konuya yakın kaynaklar, Pentagon'un kullanılan Tomahawk sayısını takip ettiğini söyleyerek, bu kullanım hızının sadece İran'a saldırılar için değil aynı zamanda gelecekteki askeri operasyonlar için de ne anlama geleceği üzerine odaklanıldığını belirtti.

"ENDİŞE VERİCİ SEVİYEDE DÜŞÜK"

Bir yetkili, Orta Doğu'da kalan Tomahawk sayısını "endişe verici derecede düşük" olarak nitelendirdi. Diğer bir yetkili ise müdahale edilmezse Orta Doğu'daki Tomahawk stoku için askeri terminolojide mühimmatın tükenmesi anlamına gelen "Winchester" noktasına yaklaşılacağını söyledi. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise Orta Doğu'da kullanılan veya kalan Tomahawk füzelerinin sayısıyla ilgili sorulara doğrudan yanıt vermedi.

TOMAHAWK FÜZELERİ 2004'TEN BERİ KULLANILIYOR

ABD ordusunun "Başkan'ın seçtiği zamanda, yerde ve herhangi bir zamanda, herhangi bir görevi yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğunu" söyleyen Parnell, medya kuruluşlarının "önyargılı olduğunu ve dünyanın en güçlü ordusunu zayıf göstermeye takıntılı olduğunu" ileri sürdü.

Modern Tomahawk füzeleri, 2004'ten beri kullanılıyor ve ABD güçlerinin füzeyle uydu aracılığıyla iletişim kurmasını sağlıyor.

Bu füzeler, önceden programlanmış hedefleri vurabiliyor veya GPS aracılığıyla düşmanların yerini tespit edebiliyor. Ayrıca üzerinde komutanlara hasar bilgisi iletebilen bir kamera bulunuyor.

Bu füzelerden en az birinin, İran'ın Minab kentindeki bir kız ilkokulunun çevresine isabet ettiği biliniyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 19:28:45. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.