ABD'nin NATO Temsilcisi Whitaker'dan Almanya'ya Dayanışma Mesajı - Son Dakika
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ABD'nin NATO Temsilcisi Whitaker'dan Almanya'ya Dayanışma Mesajı

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ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA bulunmasının ardından Rusya'ya yönelik tedbirler açıklamasına destek verdi.

ABD'nin NATO nezdinde Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, ülkesinin "NATO topraklarında zarar ve kaos yaratma girişimlerine" karşı Almanya ve tüm müttefiklerle dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Whitaker, Almanya'nın Rusya'ya karşı tedbirler açıklaması üzerine ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

ABD'nin "NATO topraklarında zarar ve kaos yaratmaya yönelik girişimler" karşısında Almanya ve tüm müttefiklerle dayanışma içinde olduğunu kaydeden Whitaker, "NATO'nun kolektif savunmasına olan bağlılığımızı sürdürüyoruz ve İttifak'a yönelik tüm tehditleri caydırmak için müttefiklerin kendi kapasitelerini artırması gerektiğinin farkındayız." ifadesini kullandı.

Leipzig-Halle Havalimanı'nda İHA bulunmuştu

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen İHA bulunmuştu.

ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin, Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu iddia etmişti.

Almanya olay nedeniyle Rusya'yı suçlamış, dün Bonn'daki Rus Başkonsolosluğunun 18 Eylül itibarıyla kapatılması, Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşmenin feshedilmesi gibi tedbirler açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin NATO Temsilcisi Whitaker'dan Almanya'ya Dayanışma Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin NATO Temsilcisi Whitaker'dan Almanya'ya Dayanışma Mesajı - Son Dakika
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