ABD ordusu, saldırıya karşılık İran Devrim Muhafızları'na ait 3 tankeri vurdu
ABD ordusu, İran'ın 2 ABD savaş gemisini hedef almasının ardından Devrim Muhafızları'na ait 3 tankeri yok ettiğini açıkladı. Bu karşılık, bölgedeki gerginliği daha da artırırken, ABD ile İran arasındaki doğrudan çatışma riskini yükseltti.
ABD ordusu: İran'ın 2 ABD savaş gemisini hedef almasının ardından Devrim Muhafızları'na ait 3 tankeri yok ettik
Kaynak: AA
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