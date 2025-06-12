ABD Orta Doğu'dan personel tahliye ediyor - Son Dakika
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ABD Orta Doğu'dan personel tahliye ediyor

12.06.2025 12:02
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ABD, bölgedeki gerilimler nedeniyle Irak Büyükelçiliği'nden personel tahliyesi hazırlığında.

(ANKARA) - ABD, artan bölgesel gerilimler nedeniyle Irak Büyükelçiliği dahil, Orta Doğu'daki bazı diplomatik ve askeri noktalardan personel tahliyesine hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, ABD personelinin "tehlikeli bir yer olabileceği" gerekçesiyle Orta Doğu'dan çıkarılacağını söyledi. İsrail'in İran'a yönelik olası saldırı planları yaptığı ileri sürülürken, İran da olası bir saldırıda, bölgedeki ABD üslerine "misilleme" yapılacağını açıkladı.

ABD ve Irak medyasında yer alan haberlerde, ABD'nin Irak Büyükelçiliği'ni kısmen tahliye etmeye hazırlandığı, bölgedeki güvenlik risklerinin artması nedeniyle orduya bağlı kişilerin Orta Doğu'daki yerlerden ayrılmasına izin vereceği bildirildi. Hangi güvenlik risklerinin bu kararı aldırdığı belirtilmezken, olası tahliye haberlerinin petrol fiyatlarını, yüzde 4'ten fazla arttırdığı kaydedildi.

ABD'den Orta Doğu'daki personellerini tahliye kararı

Batı medyasına konuşan bir ABD yetkilisi, Dışişleri Bakanlığı'nın, "Bahreyn ve Kuveyt'teki büyükelçilik personeline, isterlerse ülkeden ayrılmalarına izin verdiğini" söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı, dün akşam dünya çapındaki seyahat tavsiyesini, ABD'nin son tutumunu yansıtacak şekilde güncelledi. Tavsiyede, "11 Haziran'da Dışişleri Bakanlığı, artan bölgesel gerilimler nedeniyle acil olmayan ABD hükümet personelinin ülkeyi terk etmesini önerdi" denildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, ABD'nin bazı personelini tahliye etme kararı, bölgede istikrarsız bir döneme denk geldi. Trump'ın, İran'la nükleer anlaşmaya varma çabalarının çıkmaza girdiği yorumları yapılan haberlere göre ABD, "İsrail'in, İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir saldırı için hazırlık yaptığına" ilişkin bir istihbarat aldı.

İsrail'in, hava savunma füzelerini kuzeye konuşlandırdığı iddiası

ABD merkezli televizyon kanalı NBC'ye konuşan 5 İsrailli yetkili, İsrail'in önümüzdeki günlerde, "ABD desteği olmaksızın" İran'a karşı askeri harekata geçmeyi düşündüğünü öne sürdü. İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail Hava Kuvvetleri, hava savunma füzelerini kuzeye konuşlandırmaya başladı.

Trump: "Taşınıyorlar ve ne olacağını göreceğiz"

Trump, ABD personelinin tahliyeleri konusunda gazetecilere verdiği demeçte, "Tehlikeli bir yer olabileceği için taşınıyorlar ve ne olacağını göreceğiz. Taşınmaları için haber verdik" dedi. Bölgedeki tansiyonu düşürmek için bir şey yapılıp yapılamayacağı sorusuna Trump, "Nükleer silaha sahip olamazlar. Çok basit, nükleer silaha sahip olamazlar" yanıtını verdi. Donald Trump, dün erken saatlerde yayınlanan bir röportajında, " Tahran'ın, ABD'nin temel taleplerinden biri olan uranyum zenginleştirmeyi durdurmayı kabul edeceğini düşünmediğini" belirtti.

İran: "Saldırıya karşı bölgedeki ABD üslerini vurarak misilleme yapacağız"

İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzade ise dün yaptığı açıklamada, "İran'ın saldırıya maruz kalması halinde bölgedeki ABD üslerini vurarak misilleme yapacağını" söyledi.

Batı medyasına konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, askeri tehdidin her zaman ABD'nin İran'la müzakere taktiklerinin bir parçası olduğunu belirtti. Yetkili, "İster ABD ister İsrail tarafından olsun, İran'a yönelik herhangi bir askeri eylemin ciddi sonuçları olacaktır" uyarısında bulundu.

İran'ın BM misyonu, dün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "'Ezici güç' tehditleri gerçekleri değiştirmeyecektir: İran nükleer silah peşinde değildir ve ABD militarizmi sadece istikrarsızlığı körükler" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Orgeneral Michael Erik Kurilla'nın daha önce yaptığı, "nükleer silaha sahip bir İran'ı önlemek için Başkan'a geniş bir seçenek yelpazesi sunduğu" yönündeki yorumuna bir yanıt olarak değerlendirildi. Öte yandan, Kurilla'nın bugün ABD vekillerine yapacağı sunumun, Orta Doğu'daki gerginlikler nedeniyle ertelendiği belirtildi.

İran ve ABD arasındaki nükleer görüşmelerin bir sonraki turu, önümüzdeki günlerde yapılacak, İran'ın Washington'un teklifini reddetmesinin ardından karşı bir teklif sunması bekleniyor.

Kuveyt ABD Büyükelçiliği: "Personel pozisyonunu değiştirmedi"

Kuveyt'teki ABD Büyükelçiliği, dün yaptığı açıklamada, "personel pozisyonunu değiştirmediğini ve tamamen operasyonel olmaya devam ettiğini" söyledi.

ABD medyasının aktardığına göre, ABD'nin Irak, Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki üsleriyle petrol üreten bu büyük bölgede askeri varlığı bulunuyor.

Bu arada, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Orta Doğu'daki askeri bölgelerde bulunan bakmakla yükümlü olduğu kişilerin gönüllü olarak bölgeden ayrılmasına izin verdiği söylendi. Bunun daha çok Bahreyn'de bulunan aile üyeleri için geçerli olduğu dile getirildi.

Batı medyasına konuşan ABD'li bir yetkili, "Dışişleri Bakanlığı Bağdat'taki ABD büyükelçiliği için bir ayrılma emri verecek. Amaç bunu ticari yollarla yapmak, ancak yardım istenmesi halinde ABD ordusu da hazır bekliyor" dedi.

Bir başka ABD'li yetkili de "ABD'nin Ortadoğu'daki en büyük askeri üssü olan Katar'daki Al Udeid Hava Üssü'ndeki operasyonlarda herhangi bir değişiklik olmadığını ve her zamanki gibi faaliyet gösteren Katar'daki ABD Büyükelçiliği'ne bağlı çalışanlar ya da aileler için herhangi bir tahliye emri verilmediğini" kaydetti.

Irak devlet haber ajansı, bir hükümet kaynağına dayandırdığı haberinde, Bağdat'ın tahliye gerektirecek herhangi bir güvenlik belirtisi kaydetmediğini açıkladı.

Uluslararası piyasalarda düşüş

Vadeli petrol kontratları, Bağdat'ın tahliyesine ilişkin haberler üzerine 3 dolar yükseldi ve Brent ham petrolünün varil fiyatı 69,18 dolar oldu.

İngiltere'nin denizcilik ajansı, dün erken saatlerde, "Orta Doğu'da artan gerilimin kritik su yollarındaki nakliyeyi etkileyebilecek askeri faaliyetlerde bir tırmanmaya yol açabileceği" uyarısında bulundu. Kurum, gemilere, İran'a sınırı olan Körfez, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerken dikkatli olmalarını tavsiye etti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da "durumu izlediğini ve ABD'nin hamlelerinin ardından Irak'taki büyükelçiliğini sürekli denetim altında tutacağını" açıkladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ABD Orta Doğu'dan personel tahliye ediyor - Son Dakika

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