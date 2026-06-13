ABD, Paraguay'ı 4-1 Yendi

(ANKARA) - ABD, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Paraguay'ı 4-1 mağlup etti. Türkiye'nin de bulunduğu D Grubu'nda ABD ikinci maçında Avustralya, Paraguay ise Türkiye ile karşı karşıya gelecek.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ile Paraguay karşı karşıya geldi. Los Angeles Stadyumu'nda (TS) ile 04.00'te başlayan mücadelede Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çaldı. Danny Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries yaptı.

ABD maçın 7'nci dakikasında öne geçti. Sol kanattaki Pulusic çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra topu McKennie'ye aktardı. McKennie'nin kale önüne çevirmek istediği topu Bobadilla kendi kalesine attı. 31'inci dakikada ABD, ikinci golü buldu. Pulusic, sol tarafta topla buluştuktan sonra ceza sahası girer girmez pasını penaltı noktası yakınındaki Balogun'a verdi. Balogun'un vuruşuyla 2-0 öne geçti. İlk yarının uzatma anlarında ABD farkı 3'e çıkardı. İlk yarı ABD'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın 73'üncü dakikasında Paraguay farkı 2'ye indirdi. Mauricio'nun ceza sahasında yaptığı vuruş gol oldu. fark 2'ye indi. 90+8'inci dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdaki Reyna'nın uzak köşeye şutunda top fileleri havalandırdı: 4-1. Mücadele ABD'nin 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Dünya Kupası D Grubu'nda ABD ikinci maçında Avustralya, Paraguay ise Türkiye ile karşı karşıya gelecek.