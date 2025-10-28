Emir Trump'tan geldi, ABD 4 tekneyi daha vurdu: 14 ölü - Son Dakika
Emir Trump'tan geldi, ABD 4 tekneyi daha vurdu: 14 ölü

Emir Trump\'tan geldi, ABD 4 tekneyi daha vurdu: 14 ölü
28.10.2025 18:19
ABD Savunma Bakanı Peter Hegseth, Başkan Donald Trump'ın emriyle Pasifik Okyanusu açıklarında 4 ayrı tekneye saldırı düzenlendiğini ve teknelerde bulunan 15 kişiden 14'ünün öldürüldüğünü duyurdu. Hegseth, teknelerin uyuşturucu taşıdığı iddiasında bulundu.

ABD Savunma Bakanı Peter Hegseth, sosyal medya hesabından Pasifik Okyanusu'nda ABD'ye yüklü miktarda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneleri vurulduğu görüntüleri paylaşarak detay bilgilere yer verdi.

EMİR TRUMP'TAN GELDİ, 4 TEKNE VURULDU

Saldırıların ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle gerçekleştiğini vurgulayan Hegseth, "ABD Savaş Bakanlığı, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan, terörist örgütlerin işlettiği 4 tekneye 3 ölümcül kinetik saldırı gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı. Hegseth, ABD istihbaratı tarafından takip edilen söz konusu teknelerin, "bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotalarından geçtiği ve uyuşturucu taşıdığı" iddiasında bulundu.

ABD Savunma Bakanı Peter Hegseth

14 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırıların uluslararası sularda gerçekleştiğinin ve hiçbir ABD askerinin zarar görmediğinin altını çizen Savunma Bakanı, "Üç saldırıda toplam 14 narko-terörist öldürüldü ve bir kişi sağ kurtuldu." paylaşımında bulundu. Hegseth ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı'nın 20 yıldan fazla süredir "başka vatanları" savunduğunu, şimdi de "kendi vatanını savunmak için" mücadele verdiğini savundu.

"TERÖR ÖRGÜTÜ İLE AYNI MUAMELEYİ GÖRECEKLER"

Savunma Bakanı, paylaşımında, söz konusu çete üyelerinin, ülkeye soktukları uyuşturucuyla, terör örgütü El Kaide'den daha fazla ABD vatandaşı öldürdüğünü, dolayısıyla bu terör örgütü ile "aynı muameleyi göreceklerini" ifade etti.

Kaynak: AA

