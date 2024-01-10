 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD Savunma Bakanı Austin'in hastaneye kaldırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Savunma Bakanı Austin'in hastaneye kaldırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mike Rogers, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in geçen hafta 'gizlice' hastaneye kaldırılmasıyla ilgili resmi soruşturma başlattı. Rogers, Austin ve diğer yetkililere mektup göndererek, hastaneye kaldırılmasına dair bilgi ve belgeleri talep etti. Rogers, Austin'in durumunu tam olarak anlamadan hareket edilmesinin endişe verici olduğunu belirtti.

ABD Savunma Bakanı Austin\'in hastaneye kaldırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10.01.2024 - 14:19,
Abone Ol

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mike Rogers, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in geçen hafta "gizlice" hastaneye kaldırılmasıyla ilgili resmi soruşturma başlattı.

The Hill Gazetesi'nin haberine göre, Rogers, Austin, Özel Kalem Müdürü Kelly Magsamen ve Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks'e gönderdiği mektuplarda Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırılmasına dair sahip oldukları bilgi ve belgeleri kendilerine iletmelerini talep etti.

Austin'in "gizlice" hastaneye kaldırılmasıyla ilgili resmi soruşturma başlatan Rogers, Bakan'a yazdığı mektupta, ameliyatın yetkililere hızlı şekilde bildirilmemesini "çirkin bir durum" olarak nitelendirdi.

Rogers mektubunda, "Devam eden terörle mücadele operasyonlarından nükleer komuta ve kontrole kadar her şey bakanın karar verme kapasitesinin net şekilde anlaşılmasına bağlıdır. Bakanlık sağlam bir kurumdur ve düşmanlarımız tarafından saldırıya uğradığında işlevini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır ancak iş göremez durumda olduğunu gizleyen bir Bakan için tasarlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve İsrail'de savaşların sürdüğü bir ortamda, Beyaz Saray'ın ve hatta Austin'in yardımcısının durumu anlamamasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayan Rogers, Austin'in ekibini hastaneye yatışı konusunda yetkilileri bilgilendirmemeleri için yönlendirip yönlendirmediğine ilişkin bilgi vermesi gerektiğini kaydetti.

Rogers ayrıca, Savunma Bakanı'ndan yetkilerini yardımcısı Hicks'e devredip etmediği, hastaneye kaldırıldığı sırada ne gibi adımlar atıldığı ve Orta Doğu'dan sorumlu ABD Merkez Komutanlığı bünyesinde ne gibi askeri önlemler alındığını açıklamasını istedi.

Öte yandan Rogers, Hicks'e yazdığı mektupta ise Bakan'ın durumunu bilmemesinin "şok edici" olduğunu belirterek, "Savunma Bakanı'nın durumunu tam olarak anlamadan hareket ediyor olmanız endişe verici." değerlendirmesinde bulundu.

Rogers, Özel Kalem Müdürü Magsamen'e hitaben yazdığı mektupta da "Sizin de farkında olmanız gerektiği gibi bu şeffaflık eksikliği affedilemez ve felaketle sonuçlanabilirdi." ifadesini kullandı.

Austin'e prostat kanseri teşhisi

ABD'de 22 Aralık 2023'te hastaneye kaldırılan Austin'in prostat kanseri tedavisi gördüğü duyurulmuştu.

Austin'in tedavisinin sürdüğü Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, Bakan'a aralık başında prostat kanseri teşhisi konulduğu belirtilmişti.

Austin'in 22 Aralık'ta hastaneye kabul edildiği, genel anestezi altında prostatektomi adı verilen minimal bir cerrahi prosedüre tabi tutulduğu bildirilen açıklamada, ameliyatın iyi geçtiği ifade edilmişti.

Bakan'ın ertesi gün taburcu edildiği ancak ameliyattan kaynaklanan şiddetli karın, kalça ve bacak ağrısı ile mide bulantısı komplikasyonları üzerine 1 Ocak'ta tekrar hastaneye kaldırıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, ilk değerlendirmede Austin'in idrar yolu enfeksiyonuna yakalandığı kaydedilmişti.

Üç gün yoğun bakım ünitesinde kalan Austin'in durumundan Beyaz Saray'ın ilk olarak 5 Ocak Cuma günü haberdar olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Lloyd Austin, Aralık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanı Austin'in hastaneye kaldırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika


14:52
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara 'Sünnet oldum' esprisini yaptı Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara "Sünnet oldum" esprisini yaptı
14:48
İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21
Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11
Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:48
Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak

Son Dakika
14:52 Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara "Sünnet oldum" esprisini yaptı
14:48 İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21 Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11 Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:48 Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 15:13:28. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Savunma Bakanı Austin'in hastaneye kaldırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement