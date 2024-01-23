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ABD Savunma Bakanı Austin, sağlık durumuyla ilgili kriz sonrası ilk kez kamuoyu önünde - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Austin, sağlık durumuyla ilgili kriz sonrası ilk kez kamuoyu önünde

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, gizlice hastaneye kaldırılması ve sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme krizi sonrası Ukrayna Savunma İrtibat Grubu toplantısında konuştu. Austin, kendini iyi hissettiğini ve yakında Pentagon'a dönmeyi beklediğini belirtti. Austin'in hastaneye kaldırılması ve sağlık durumuyla ilgili gelişmelerin gizli tutulması eleştirilere neden olmuş ve incelemeler başlatılmıştı.

ABD Savunma Bakanı Austin, sağlık durumuyla ilgili kriz sonrası ilk kez kamuoyu önünde
23.01.2024 - 21:33,
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 22 Aralık 2023'te gizlice hastaneye kaldırılması ve sağlık durumuna ilişkin Beyaz Saray ile Kongre düzeyinde bilgilendirme krizi yaşanmasının ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı.

Austin, Ukrayna Savunma İrtibat Grubu'nun aylık toplantısına videokonferans yoluyla katıldı.

Hastaneye kaldırıldığı 22 Aralık 2023'ten bu yana ilk defa kamuoyu önüne çıkan Austin, toplantıdaki konuşmasında, "Hepinizi yeniden görmek harika. Gördüğünüz gibi bugün evden katılıyorum. Kendimi iyi hissediyorum ve çok yakında Pentagon'a geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Austin'in konuşması, Savunma Bakanlığı tarafından canlı yayımlandı.

Kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesinde prostat kanseri teşhisiyle operasyon geçiren Austin, ertesi gün evine gönderilmiş, ancak daha sonra çıkan komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta tekrar hastaneye kaldırılmıştı.

Austin'in hastane kaldırılışı 5 Ocak'ta ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile ilk kez gündeme gelmiş, durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.

Daha sonra Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.

70 yaşındaki Austin'in hastaneye kaldırılması ve sağlık durumu ile ilgili gelişmelerin yetkililerden ve kamuoyundan gizli tutulması eleştirilere neden olmuş, tepkiler üzerine Kongre ve Pentagon konuyla ilgili inceleme başlatmıştı.

Hastaneden 15 Ocak'ta taburcu edilen Austin, o tarihten bu yana evinden çalışıyor. Austin'in Pentagon'daki ofisine ne zaman döneceği ise bilinmiyor.

Kaynak: AA
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