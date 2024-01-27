 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD Senatosu Başkanı Cardin, Türkiye'ye F-16 satışını onaylayacağını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Senatosu Başkanı Cardin, Türkiye'ye F-16 satışını onaylayacağını açıkladı

ABD yönetiminin kısa zamanda Türkiye'ye F-16'ların satışına ilişkin resmi bildirimi Kongre'ye iletmesi beklenirken, Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ben Cardin, Ankara'ya F-16'ların satışına onay vereceğini açıkladı.

ABD Senatosu Başkanı Cardin, Türkiye\'ye F-16 satışını onaylayacağını açıkladı
27.01.2024 - 04:06,
Abone Ol

ABD yönetiminin kısa zamanda Türkiye'ye F-16'ların satışına ilişkin resmi bildirimi Kongre'ye iletmesi beklenirken, Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ben Cardin, Ankara'ya F-16'ların satışına onay vereceğini açıkladı.

ABD Senatosunda dış ilişkilerle ilgili en üst düzey isim olan Demokrat Senatör Cardin, İsveç'in NATO'ya üyeliği ve Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Cardin, Türkiye'ye F-16 satışının İsveç'in NATO üyeliğinin Ankara tarafından onaylanmasına bağlı olduğunu daha önce belirttiğini hatırlatarak, şimdi bu koşulun yerine gelmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Biden yönetiminden kendilerine söz konusu F-16 satışına ilişkin resmi bildirim geldiğinde bu satışı onaylayacağını ifade eden Cardin, söz konusu süreçte yönetimle birçok görüşme yaptıklarını belirtti.

ABD'li senatör, Türkiye'nin dış politikasına ilişkin halen bazı endişelerinin olduğunu, ancak Biden yönetimi ile Ankara arasındaki görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir istikamette geliştiğini görmekten dolayı umutlu olduğunu belirtti.

Senato ve Temsilciler Meclisinin dış ilişkiler komiteleri, yabancı ülkelere silah satışına ilişkin yönetimin bildirimi gönderdiği ve satışları değerlendiren Kongre komiteleri olması sebebiyle önem taşıyor.

ABD Kongresinin, Türkiye'ye F-16 satılmasına ilişkin resmi bildirimin ardından 15 günlük değerlendirme ve itiraz süresi bulunuyor. Bu süre içinde bir itiraz gelmezse satış gerçekleşmiş olacak.

İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylayan ilgili yasal düzenleme önce TBMM'de kabul edilmiş, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisinin önceki gün AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'deki İsveç süreci resmen tamamlanır tamamlanmaz Kongre'ye F-16'larla ilgili resmi bildirimi yapacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ankara, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Senatosu Başkanı Cardin, Türkiye'ye F-16 satışını onaylayacağını açıkladı - Son Dakika


01:30
MHP'den aday gösterilmeyen Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, CHP'den aday oldu MHP'den aday gösterilmeyen Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, CHP'den aday oldu
01:27
3 ilin emniyet müdürü değişti 3 ilin emniyet müdürü değişti
00:39
CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi
00:18
Kastamonu'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazasında şoför tutuklandı Kastamonu'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazasında şoför tutuklandı
23:57
ABD'de Oklahoma Valisi Stitt, Teksas'a destek için Meksika sınırına ulusal muhafızlarını gönderecek ABD'de Oklahoma Valisi Stitt, Teksas'a destek için Meksika sınırına ulusal muhafızlarını gönderecek
23:30
ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı
23:25
Yemen'deki Husiler İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldı Yemen'deki Husiler İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldı
22:35
AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı

Son Dakika
01:30 MHP'den aday gösterilmeyen Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, CHP'den aday oldu
01:27 3 ilin emniyet müdürü değişti
00:39 CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi
00:18 Kastamonu'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazasında şoför tutuklandı
23:57 CHP'nin, İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
23:57 ABD'de Oklahoma Valisi Stitt, Teksas'a destek için Meksika sınırına ulusal muhafızlarını gönderecek
23:30 ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı
23:25 Yemen'deki Husiler İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldı
22:35 AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı
20:57 Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 04:47:21. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Senatosu Başkanı Cardin, Türkiye'ye F-16 satışını onaylayacağını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement