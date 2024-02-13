ABD Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95,3 milyar dolarlık yardım paketini onayladı - Son Dakika
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ABD Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95,3 milyar dolarlık yardım paketini onayladı

ABD Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan\'a 95,3 milyar dolarlık yardım paketini onayladı

ABD Senatosu, uzun tartışmaların ardından Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a toplamda 95,3 milyar dolarlık yardım paketini onayladı. Yardım paketi, bu ülkelerin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır.

13.02.2024 15:03
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ABD Senatosu, uzun tartışmaların ardından Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95,3 milyar dolarlık yardım paketini onayladı

Kaynak: AA

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Ukrayna, Tayvan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95,3 milyar dolarlık yardım paketini onayladı - Son Dakika


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