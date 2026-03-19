İddia değil ABD'nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran'dan önce o ülke
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İddia değil ABD'nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran'dan önce o ülke

19.03.2026 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün 2026 yılı raporunda en yakın tehdit olarak İran yerine Rusya'nın gösterilmesi dikkat çekti. En ciddi rakibin Çin olduğuna yer verilen raporda, İran'ın haziran ayından sonra yeni nükleer zenginleştirme faaliyeti yapmadığı belirtildi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, 2026 yıllık raporunda Çin, Rusya, Kuzey Kore ve İran'ı en büyük tehditler olarak belirtti. Raporda, bu ülkelerin nükleer kapasiteleri ve stratejik rakip olarak ABD'ye karşı duruşlarına dikkat çekildi.

EN CİDDİ RAKİP ÇİN, EN YAKIN TEHDİT RUSYA

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) tarafından hazırlanan 2026 Yıllık Tehdit Değerlendirme Raporu yayımlandı. Raporda, ABD'nin küresel düzlemde en ciddi rakibinin Çin, en yakın tehdidin ise Rusya olduğu belirtildi. İran'ın haziran ayından sonraki süreçte yeni nükleer zenginleştirme faaliyeti gerçekleştirmediğine dikkat çekildi.

"KUZEY KORE ÖNEMLİ BİR TEHDİT"

Raporda ayrıca Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik kapasitesine işaret edilerek, bu ülkenin ABD için önemli bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Toplam 33 sayfalık raporda, Çin, Rusya ve Kuzey Kore'nin ABD'yi stratejik bir rakip ve potansiyel bir düşman olarak gördüğü ifade edilirken, İran'ın ise uzun süredir ABD'yi düşman olarak nitelendirdiği belirtildi. Raporda, söz konusu dört ülkenin zaman zaman karşılıklı işbirliği yürütmesinin kuvvetle muhtemel olduğu değerlendirmesine yer verildi.

ÇİN'İN KÜRESEL NÜFUZUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Çin'in kendi bölgesel konumunu sağlamlaştırmak, küresel nüfuzunu artırmak ve çıkarlarına yönelik tehditleri savuşturmak amacıyla siyasi, ekonomik, askeri ve teknolojik gücünü yükselttiğine dikkat çekilen raporda, "Başkan (Donald) Trump'ın Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile yürüttüğü diplomatik temaslar, ortak çıkarların bulunduğu ve kazan-kazan sonuçları elde edilebilecek alanlarda ilerleme sağlamıştır." ifadesi kullanıldı.

Raporda, Çin'in gerektiğinde Tayvan'ı zor kullanarak ele geçirme kapasitesi kazanmayı hedeflediği, bununla birlikte çatışmaya girmeksizin Tayvan'la "barışçıl yeniden birleşme" koşullarını oluşturmayı tercih etmesinin de güçlü ihtimal olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

"RUSYA'NIN ABD'Yİ CİDDİ BİÇİMDE ZORLAMA KAPASİTESİ VAR"

Rusya ile ilgili bölümde, Moskova'nın ABD çıkarlarını askeri ve askeri olmayan araçlarla ciddi biçimde zorlama kapasitesini koruduğu ifade edildi.

Yıllık tehditler raporunda, "Rusya'nın ABD'ye yönelik en tehlikeli tehdidi, Ukrayna gibi süregelen bir çatışmada ya da nükleer silahların devreye girmesi de dahil olmak üzere doğrudan çatışmaya dönüşebilecek yeni bir krizde tırmanma sarmalıdır." değerlendirmesine yer verildi.

Raporda, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta üstünlüğünü sürdürdüğü ve müzakereler devam ettiği sürece Moskova'nın Kiev üzerinde bir "yıpratma savaşı" yürütmesinin kuvvetle muhtemel olduğu belirtildi.

"İRAN, HAZİRANDAN SONRA NÜKLEER FAALİYETLERDE BULUNMADI"

Öte yandan raporun İran'la ilgili bölümünde İran'ın nükleer faaliyetleri ile ilgili çarpıcı bir analiz yer alırken, söz konusu değerlendirmenin ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına ters olması dikkat çekti.

Raporda, "Gece yarısı Çekici Harekatı (Haziran 2025'te yapılan) sonucunda İran'ın nükleer zenginleştirme programı tamamen yerle bir edildi. O tarihten bu yana zenginleştirme kapasitesini yeniden inşa etmeye yönelik herhangi bir girişimde bulunulmamıştır." ifadelerine yer verildi.

"İRAN'IN SEÇENEKLERİ DARALDI"

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları kapsamında yapılan analizde ise, İran yönetiminin varlığını koruduğu, ancak "Destansı Öfke Harekatı"nın etkisiyle büyük ölçüde gücünü yitirdiği iddia edilerek, "Bölgesel güç yansıtma kapasitesi imha edilmiş, seçenekleri son derece daralmıştır. Mevcut operasyonlardan önce de İran'ın stratejik konumu önemli ölçüde zayıflamıştı." değerlendirmesi yapıldı.

İran'ın Orta Doğu'daki ABD ve müttefiklerine saldırı kapasitesini halen koruduğuna dikkat çekilen raporda, İran'daki yeni liderlerin nükleer programa ilişkin tutumunun yakından izleneceği kaydedildi. Raporda ayrıca, İran'ın kendisine yapılan saldırılarda, Rusya, Çin ve Kuzey Kore'den destek alacağını varsaydığı, ancak bu desteği son derece sınırlı şekilde elde ettiği iddia edildi.

Çin, Rusya, Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerin ABD anakarasını vurabilecek gelişmiş füze sistemleri üzerinde çalışmaya devam ettiği ve ABD ordusunun buna yönelik gerekli tedbirleri aldığı belirtildi.

"Çin yapay zeka alanında en güçlü rakip konumundadır ve 2030 yılına kadar küresel yapay zeka liderliğini ABD'den devralma hedefini gütmektedir." değerlendirmesinin yapıldığı raporda, kuantum bilgisayarların da yakın gelecekte çok önemli bir teknolojik üstünlük göstergesi olacağına işaret edildi."

Kaynak: AA

ABD Ulusal İstihbarat, Kuzey Kore, Teknoloji, Güvenlik, Savunma, Güncel, Rusya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 1234 1234:
    kuzey koremi dedin şimdi yandin yarin cevap gelir kimden 12 0 Yanıtla
  • n5685244 n5685244:
    yalan hep aynı senaryo dikatleri dağıtmak 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 22:01:37. #7.13#
SON DAKİKA: İddia değil ABD'nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran'dan önce o ülke - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.