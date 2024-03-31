ABD Temsilcisi Gazze'yi Hiroşima ve Nagazaki gibi bombalanması gerektiğini söyledi - Son Dakika
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ABD Temsilcisi Gazze'yi Hiroşima ve Nagazaki gibi bombalanması gerektiğini söyledi

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Tim Walberg, Gazze'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası atılan 'Hiroşima ve Nagazaki kentleri gibi bombalanması gerektiğini' söyledi. Walberg'in bu sözleri, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Michigan Şubesi (CAIR-MI) tarafından kınandı.

31.03.2024 14:33  Güncelleme: 14:34
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ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Tim Walberg, Gazze'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası atılan "Hiroşima ve Nagazaki kentleri gibi bombalanması gerektiğini" söyledi.

Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre, Walberg, Michigan eyaletindeki Dundee kasabasında katıldığı bir etkinlikte, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardımların deniz yoluyla ulaştırılması için kurulacak geçici limanlara ilişkin soruyu yanıtladı.

Walberg, ABD'nin Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için liman kurmak gibi çalışmalar yapmaması ve gönderilecek insani yardımlar için "bir kuruş bile harcamaması" gerektiğini savundu.

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombası attığı Japonya'daki iki şehre atıfta bulunan Walberg, aynısının Gazze için de yapılması gerektiğini belirterek, "Nagazaki ve Hiroşima gibi olmalı. Çabucak halledilmeli." dedi

CAIR'den tepki

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Michigan Şubesi (CAIR-MI), internet sitesinden yaptığı açıklamada, Walberg'i bu sözleri dolayısıyla kınadı.

CAIR-MI Direktörü Dawud Walid, Walberg'in sözlerinin insan hayatına ve uluslararası hukuka değer veren tüm Amerikalılar tarafından kınanması gerektiğini belirtti.

Gazze'de yaşayan halkın tümünün hayatını kaybetmesine yol açacak çağrının bu kadar rahat şekilde yapılmasının "tüyler ürpertici" olduğunu vurgulayan Walid, "Filistin halkının bu derece insanlıktan çıkarılması, Gazze ve Batı Şeria'da her gün tanık olduğumuz katliam ve acının devam etmesine neden olmakta." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Temsilcisi Gazze'yi Hiroşima ve Nagazaki gibi bombalanması gerektiğini söyledi - Son Dakika

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