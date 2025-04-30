ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Avrupa'ya Güvenlik Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Avrupa'ya Güvenlik Çağrısı

Waltz, ABD'nin borç yükünü vurgulayarak, Avrupa'nın güvenliğini üstlenmesi gerektiğini belirtti.

30.04.2025 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, ülkesinin trilyonlarca borç altında olduğunu belirterek, Avrupa güvenliğinin ve Ukrayna savunmasının Avrupa tarafından üstlenilmesi gerektiğini belirtti.

Waltz, New York Post gazetesine verdiği demeçte, dış politikada atılan adımları değerlendirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin konuşan Waltz, NATO'nun "İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa'daki en büyük kara savaşını" yönetme konusunda "geride kaldığını" belirterek, gelecekte Ukrayna'ya yapılacak yardımları Avrupa'nın üstlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Waltz, 2014'te NATO üyelerinin çoğunun, o dönemdeki asgari savunma bütçesi olan yüzde 2'yi karşılamaması sonucu Rusya'nın Kırım'ı işgal ettiğini hatırlatarak, savunma bütçelerinin en az yüzde 5'e çıkarılması çağrısı yaptı.

ABD'nin 33 trilyon dolar borç altında olduğunu vurgulayan Waltz, "Artık Avrupa'nın güvenliğini sübvanse edecek gücümüz yok. Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya gibi Doğu Avrupa'daki müttefiklerimizle diğerleri arasında ayrım gözetmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Waltz, İspanya, Kanada, İtalya gibi ülkelerin, "yükü sırtlamada yetersiz" kaldığını söyleyerek, ABD'nin, müttefiklerinden kendi paylarını ödemesini talep etmeye devam edeceğini aktardı.

ABD'nin Orta Doğu planları

Avrupa'nın ayrıca ABD'nin Yemen'deki Husilere karşı düzenlediği operasyonlara gemilerle destek verebileceğini belirten Waltz, bu desteğin esirgendiğini ileri sürdü.

Waltz, ABD'nin Orta Doğu'da politikalarına da değinerek, "Onları (Husileri) vuruyoruz. İran'ı nükleersizleştirmeye uğraşıyoruz. Kızıldeniz'de yeni su yolları açıyoruz. Gazze'deki çatışmayı çözmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapması beklenen ziyaretler sonucunda "çatışmaların çoğunlukla yatıştırılacağından umutlu" olduğunu dile getiren Waltz, Trump'ın "İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması" konusunda ciddi olduğunu aktardı.

Waltz, ayrıca, Panama'nın, Çin'in Kuşak ve Yol Girişiminden çekilmesinin "büyük bir adım", Kanada'nın Arktik bölgesinde giderek artan Çin ve Rusya ilgisine karşı üsler kurmasının ve yeni gemi yolları açmasının önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Ukrayna, Finans, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Avrupa'ya Güvenlik Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Ali Babacan’dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın Ali Babacan'dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın
Depremden sonra İstanbul’da 4 okul binası boşaltıldı Depremden sonra İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı
MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir
Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok
Son hali ortaya çıktı Adnan Oktar’ın inanılmaz çöküşü Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki
Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı
Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi Sapığın cezası belli oldu Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi! Sapığın cezası belli oldu
Bakan Tunç’tan “Top artık iktidarda“ diyen DEM Partili isme yanıt Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
06:29
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
03:56
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
02:47
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
14:40
Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
14:17
Fenerbahçe’den derbi primi kararı
Fenerbahçe'den derbi primi kararı
14:11
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
14:10
PKK kendini feshedecek mi Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
14:07
Avrupa’yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
14:02
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
13:47
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
13:42
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
13:26
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 09:27:22. #7.13#
SON DAKİKA: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Avrupa'ya Güvenlik Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.