ABD ve AB, Gazze'deki insani yardımlar konusunda işbirliği yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD ve AB, Gazze'deki insani yardımlar konusunda işbirliği yapacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Gazze'deki son durumu ve insani yardımlar konusunda görüştü. Borrell, Gazze'deki mevcut durumun endişe verici olduğunu belirterek, daha fazla yardım yapılması gerektiğini vurguladı. Borrell, kara sınırlarının açılması ve iki devletçi çözüm için çalışılması gerektiğini ifade etti. Blinken ise AB ile Gazze'ye insani yardımlar konusunda ortak hareket ettiklerini söyledi.

14.03.2024 06:03  Güncelleme: 06:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, " Gazze'de bugün söz konusu olan şeyin halkın hayatta kalıp kalmaması" olduğunu kaydederek, "Harekete geçmemiz lazım." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'da bir araya geldiği Borrell ile Gazze'deki son durumu ve insani yardımlar konusunda neler yapılabileceğini değerlendirdi.

İkili, görüşme öncesinde basına kısa bir açıklama yaparak ABD ile AB arasında Gazze konusundaki işbirliği alanlarını ele alacaklarını belirtti.

ABD'nin insani yardımlar konusundaki çabalarına teşekkür eden, ancak bunların yeterli olmadığını vurgulayan AB Yüksek Temsilcisi Borrell, "Gazze'deki mevcut durumdan üzüntü duyuyoruz ancak üzüntü duymaktan fazlasını yapmalıyız. Harekete geçmemiz lazım. Gazze'de bugün söz konusu olan şey, halkın hayatta kalıp kalmamasıdır." diye konuştu.

Borrell, Gazze'ye havadan, denizden ve karadan gönderilen yardımların çok yetersiz olduğuna işaret ederek, "Yüzlerce yardım kamyonunun yerini paraşütler alamaz. En önemli şey ise kara sınırlarını açmak ve iki devletçi çözüm için çalışmaya başlamaktır, ki bunu hem ABD hem de AB destekliyor." ifadelerini kullandı.

Blinken ise Borrell ile Ukrayna, Gazze, Çin ve Batı Balkanlar ile ilgili pek çok başlığı ele alacaklarını ve AB ile özellikle Gazze'ye insani yardımlar konusunda ortak hareket ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Antony Blinken, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve AB, Gazze'deki insani yardımlar konusunda işbirliği yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Erzurum'da Lise Öğretmeni Eşi ve Kızını Bıçaklayarak Öldürdü
    04:54 Erzurum'da Lise Öğretmeni Eşi ve Kızını Bıçaklayarak Öldürdü

    Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşanan olayda, bir lise öğretmeni evde tartıştığı eşi ve kızını bıçaklayarak öldürdü. Tartışmanın sebebi henüz bilinmiyor. Polis, şüpheliyi şehir dışına kaçarken yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Kadıköy'de kontrolden çıkan taksi, otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı
    04:52 Kadıköy'de kontrolden çıkan taksi, otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

    Kadıköy'de seyir halindeyken şerit değiştiren bir taksi, sol şeritte ilerleyen bir otomobile arkadan çarptı. Kazada taksi sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

  • Esenler'de servis minibüsüyle otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
    04:43 Esenler'de servis minibüsüyle otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

    Esenler'de meydana gelen trafik kazasında, O-3 TEM Bağlantı Yolu Esenler mevkisinde seyreden bir otomobil ile bir servis minibüsü çarpıştı. Kazada, her iki araç da savruldu ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralanan sürücüler ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

  • Esenler'de otomobil seyir halindeki servis minibüsüne çarptı: 2 yaralı
    04:42 Esenler'de otomobil seyir halindeki servis minibüsüne çarptı: 2 yaralı

    Esenler O-3 TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halinde olan bir otomobil, önünde ilerleyen bir servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve minibüs yolda savruldu ve iki sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza sonucunda O-3 TEM Bağlantı Yolu'nda kısa süreli trafik oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Kadıköy'de seyir halindeyken taksi kaza yaptı, sürücü yaralandı
    04:39 Kadıköy'de seyir halindeyken taksi kaza yaptı, sürücü yaralandı

    Kadıköy ilçesinde seyir halinde olan bir taksi, aniden şerit değiştirerek sol şeritte ilerleyen bir otomobile çarptı. Kazada taksi sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

  • Esenler O-3 TEM Bağlantı Yolu'nda Otomobil ve Servis Minibüsü Kaza Yaptı
    03:49 Esenler O-3 TEM Bağlantı Yolu'nda Otomobil ve Servis Minibüsü Kaza Yaptı

    Esenler O-3 TEM Bağlantı Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil önünde seyir halinde olan servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve minibüs yolda savrulurken, iki sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

  • İftar vakti odunluk alev alev yandı
    03:30 İftar vakti odunluk alev alev yandı

    Düzce'de 3 katlı evin odunluk kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında 4 kuruluk kullanılamaz hale geldi.

  • İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Aksaray'da destek istedi
    03:19 İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Aksaray'da destek istedi

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim çalışmaları çerçevesinde Aksaray'da esnafları ziyaret ederek iftar sonrasında buluştuğu vatandaşlardan partisinin belediye başkan adayına destek istedi.

  • Rusya'daki 1 kent ve 2 petrol rafinerisine dron saldırısı: 8 yaralı
    03:09 Rusya'daki 1 kent ve 2 petrol rafinerisine dron saldırısı: 8 yaralı

    Rusya'nın Rostov ve Ryazan kentlerindeki 2 petrol rafinerisi ve Ukrayna sınırındaki Belgorod'a dron saldırısı düzenlendi. Saldırılar sonucunda rafinerilerde yangın çıktı ve 8 kişi yaralandı. Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik dron saldırıları devam ederken, saldırıları üstlenen olmadı. Saldırılar sonucunda üretim durduğu tesiste akşam saatlerine doğru tekrar başladı. Belgorod'da düzenlenen saldırıda ise 5 kişi yaralandı.

  • Bülent Uygun'dan taraftara çağrı
    03:02 Bülent Uygun'dan taraftara çağrı

    Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımın taraftarlarına çağrı yaparak, tribünleri doldurmalarını ve takıma sahip çıkmalarını istedi. Uygun, Adana Demirspor maçının önemine değinerek, kazanmak ve puanlar almak istediklerini belirtti. Ayrıca, taraftarın varlığının başarıyı getirdiğini vurguladı ve onların desteğiyle hayallerini gerçekleştireceklerini söyledi.


00:46 Ekmek ve simide bakanlığın onayı olmadan zam yapılamayacak Ekmek ve simide bakanlığın onayı olmadan zam yapılamayacak
00:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbelen’deki arazileri kamulaştırma kararını iptal etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbelen'deki arazileri kamulaştırma kararını iptal etti
21:35 Muz yatırımcısı Hasan Çatkaya, Ankara’da gayrimenkul işine başladı mağdurlar çoğalıyor Muz yatırımcısı Hasan Çatkaya, Ankara'da gayrimenkul işine başladı; mağdurlar çoğalıyor
21:04 Seçimden sonra harekete geçecek Kılıçdaroğlu, kurultay için 550 isimden imza sözü aldı Seçimden sonra harekete geçecek! Kılıçdaroğlu, kurultay için 550 isimden imza sözü aldı
17:41 İmamoğlu mu Kurum mu İşte 6 anket şirketinin İstanbul anketinden çıkan sonuçlar İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 6 anket şirketinin İstanbul anketinden çıkan sonuçlar
00:28 Kanarya tur peşinde İşte Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçının muhtemel 11’leri Kanarya tur peşinde! İşte Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçının muhtemel 11'leri
00:07 DEM’in İstanbul adayı Beştaş’tan yarıştan çekileceği iddialarına yanıt: Buradan söylüyorum, çekilmeyeceğim DEM'in İstanbul adayı Beştaş'tan yarıştan çekileceği iddialarına yanıt: Buradan söylüyorum, çekilmeyeceğim
23:32 Sevinç krizi giderek büyüyor Pendikspor, Mert Hakan Yandaş’ı şikayet etti Sevinç krizi giderek büyüyor! Pendikspor, Mert Hakan Yandaş'ı şikayet etti
23:31 “Bizi engellemeye çalıştı“ dediği Şadi Yazıcı’dan İmamoğlu’na zor soru "Bizi engellemeye çalıştı" dediği Şadi Yazıcı'dan İmamoğlu'na zor soru
23:19 Kayseri’de DEM Parti’nin seçim aracı kurşunlandı Kayseri'de DEM Parti'nin seçim aracı kurşunlandı
21:45 Galatasaray’dan Ali Koç’a zehir zemberek yanıt: Utanarak esefle izledik Galatasaray'dan Ali Koç'a zehir zemberek yanıt: Utanarak esefle izledik
21:44 Para sayma görüntüleri canlı yayında İmamoğlu’na soruldu: Bizimle bir ilgisi yok Para sayma görüntüleri canlı yayında İmamoğlu'na soruldu: Bizimle bir ilgisi yok
17:10 Ali Koç’tan Okan Buruk’a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim Ali Koç'tan Okan Buruk'a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 06:21:55. #1.13#
SON DAKİKA: ABD ve AB, Gazze'deki insani yardımlar konusunda işbirliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement