ABD ve İngiltere, Yemen'in Hudeyde kentini hedef aldı - Son Dakika
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ABD ve İngiltere, Yemen'in Hudeyde kentini hedef aldı

İran destekli Husiler, ABD ve İngiliz güçlerinin ülkenin batısındaki Hudeyde kentini hedef aldığını duyurdu. Saldırının detayları ve hasar hakkında bilgi paylaşılmadı. Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik Husi saldırıları nedeniyle birçok gemicilik şirketi seferlerini durdurdu. ABD ve AB, Husi güçlerine karşı deniz görev gücü oluşturdu ve Yemen'den atılan füzeleri etkisiz hale getirdi.

20.03.2024 22:35  Güncelleme: 22:38
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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiliz güçlerinin ülkenin batısındaki Hudeyde kentini hedef aldığını duyurdu.

ABD ve İngiltere'nin saldırısına ilişkin haber, Husilere ait El-Mesire televizyon kanalında yer aldı.

Haberde ABD ve İngiltere'nin, Hudeyde kentine bağlı el-Kesib bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırının yol açtığı hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Konuyla ilgili ABD veya İngiltere'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

Yemen, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve İngiltere, Yemen'in Hudeyde kentini hedef aldı - Son Dakika

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