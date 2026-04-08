ABD-İran Ateşkesi Küresel Destek Görüyor, Diplomasi Vurgulanıyor

08.04.2026 15:15
ABD ile İran arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından, uluslararası camiada kalıcı barış için diplomasi çağrıları yapılıyor. Mısır, Türkiye ve Pakistan gibi ülkeler, ateşkesin müzakere ve istikrar için büyük bir fırsat sunduğunu belirtiyor.

ABD ile İran arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından, dünya çapında birçok ülke ve uluslararası kuruluş, tarafları kalıcı barış için diplomasiye sadık kalmaya davet etti. 28 Şubat'ta başlayan çatışmanın 40. gününde varılan ateşkes, küresel ölçekte olumlu karşılandı.

Anlaşmada Türkiye, Mısır ve Pakistan kritik bir rol üstlendi. Mısır Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin müzakere ve diplomasi için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Pakistan ve Türkiye ile işbirliğini sürdüreceğini açıkladı. Irak Dışişleri Bakanlığı, ateşkesi memnuniyetle karşılayarak, kalıcı bir çözüm için tarafların anlaşmaya bağlı kalması gerektiğini vurguladı.

Endonezya, Umman, Japonya ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de ateşkesi destekleyen açıklamalar yaptı. Guterres, sivil yaşamı korumak ve insani acıları hafifletmek için çatışmaların durdurulmasının hayati önemde olduğunu belirtti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ateşkesi memnuniyetle karşılayarak, bölge ve dünya için rahatlama sağlayacağını ifade etti ve Körfez ülkelerini ziyaret edeceğini duyurdu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, çatışmanın kesin olarak sona ermesi için müzakerelerin yapılması çağrısında bulundu. Avustralya, Pakistan, Mısır, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi arabuluculara teşekkür ederken, Malezya Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin Orta Doğu'da barış ve istikrarı yeniden tesis etmek için kritik bir adım olduğunu vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Pakistan, Türkiye, Güncel, Mısır, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Manisa FK’den play-off yolunda kritik galibiyet Manisa FK'den play-off yolunda kritik galibiyet
Uğurcan Çakır’dan Galatasaray taraftarına üçlü Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
İmamoğlu’nu gözden mi çıkardı Özel’den parti grubuna damga vuran rest İmamoğlu'nu gözden mi çıkardı? Özel'den parti grubuna damga vuran rest

16:08
Acun Ilıcalı son kararını verdi 9 milyon euroya satıyor
Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
15:57
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar 8 kişi gözaltında
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar! 8 kişi gözaltında
14:54
Terörsüz Türkiye yasasında son durum Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
Terörsüz Türkiye yasasında son durum! Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakikada tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakikada tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
