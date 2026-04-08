ABD-İran Ateşkesi Küresel Destek Görüyor, Diplomasi Vurgulanıyor

ABD ile İran arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından, dünya çapında birçok ülke ve uluslararası kuruluş, tarafları kalıcı barış için diplomasiye sadık kalmaya davet etti. 28 Şubat'ta başlayan çatışmanın 40. gününde varılan ateşkes, küresel ölçekte olumlu karşılandı.

Anlaşmada Türkiye, Mısır ve Pakistan kritik bir rol üstlendi. Mısır Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin müzakere ve diplomasi için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Pakistan ve Türkiye ile işbirliğini sürdüreceğini açıkladı. Irak Dışişleri Bakanlığı, ateşkesi memnuniyetle karşılayarak, kalıcı bir çözüm için tarafların anlaşmaya bağlı kalması gerektiğini vurguladı.

Endonezya, Umman, Japonya ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de ateşkesi destekleyen açıklamalar yaptı. Guterres, sivil yaşamı korumak ve insani acıları hafifletmek için çatışmaların durdurulmasının hayati önemde olduğunu belirtti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ateşkesi memnuniyetle karşılayarak, bölge ve dünya için rahatlama sağlayacağını ifade etti ve Körfez ülkelerini ziyaret edeceğini duyurdu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, çatışmanın kesin olarak sona ermesi için müzakerelerin yapılması çağrısında bulundu. Avustralya, Pakistan, Mısır, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi arabuluculara teşekkür ederken, Malezya Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin Orta Doğu'da barış ve istikrarı yeniden tesis etmek için kritik bir adım olduğunu vurguladı.